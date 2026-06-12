Володимир Зеленський змінив правила звільнення військових ДПСУ: що передбачає указ

Внесено зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі.

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Президент Володимир Зеленський підписав Указ 490/2026, яким внесено зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі.

Документ оновлює порядок звільнення військовослужбовців Держприкордонслужби та уточнює підстави для припинення контракту і проходження служби.

Зокрема, уточнено повноваження командування щодо прийняття рішень про звільнення військовослужбовців за наявності підстав, передбачених законодавством про військовий обов’язок і військову службу.

Також Положення доповнено нормами, які передбачають можливість припинення або розірвання контракту з військовослужбовцями розвідувальних органів Адміністрації Держприкордонслужби за згодою сторін. Такі рішення можуть ухвалюватися як за ініціативою військовослужбовця, так і з ініціативи уповноважених посадових осіб.

Водночас встановлено, що відповідні положення застосовуються у мирний час та під час особливого періоду, за винятком періодів мобілізації та дії воєнного стану.

Окремо передбачено, що військовослужбовці розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, звільнені з визначених підстав, зараховуються в запас Збройних Сил України у порядку, встановленому законодавством.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

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