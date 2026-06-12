Владимир Зеленский изменил правила увольнения военных ГНСУ: предусматривающий указ

Внесены изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал Указ №490/2026, которым внесены изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе.

Документ обновляет порядок увольнения военнослужащих Госпогранслужбы и уточняет основания для прекращения контракта и прохождения службы.

В частности, уточнены полномочия командования по принятию решений об увольнении военнослужащих при наличии оснований, предусмотренных законодательством о воинской обязанности и военной службе.

Также Положение дополнено нормами, которые предусматривают возможность прекращения или расторжения контракта с военнослужащими разведывательных органов Администрации Госпогранслужбы по соглашению сторон. Такие решения могут приниматься как по инициативе военнослужащего, так и по инициативе уполномоченных должностных лиц.

В то же время установлено, что соответствующие положения применяются в мирное время и в особый период, за исключением периодов мобилизации и действия военного положения.

Отдельно предусмотрено, что военнослужащие разведывательного органа Администрации Госпогранслужбы, уволенные по определенным основаниям, зачисляются в запас Вооруженных сил Украины в порядке, установленном законодательством.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.