Проверки Гоструда возвращаются: работодателей планируют штрафовать за долги по зарплате

Когда Гоструда сможет проводить внеплановые проверки.

Фото: 33kanal.com

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Конституция Украины гарантирует право на своевременное вознаграждение за труд, и это право не может быть ограничено даже во времена военной агрессии. Однако реальность диктует другие условия. Правительственный мораторий на проверки бизнеса, введенный Постановлением КМУ № 303, фактически создал зону вне контроля, где недобросовестные работодатели могут месяцами накапливать долги перед работниками.

Государственная служба Украины по вопросам труда сейчас часто вынуждена отказывать в проведении проверок, ссылаясь на отсутствие законодательных оснований в условиях войны. Законопроект № 15323 должен вернуть Гоструда право контроля в трудовых спорах.

Новые основания для инспекций

Проект закона предусматривает внесение точечных изменений в часть третью статьи 16 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Перечень оснований для внепланового государственного надзора расширяется двумя новыми пунктами:

Обращение физического лица (работника) о нарушении законодательства в части оплаты труда, в частности относительно наличия задолженности.

о нарушении законодательства в части оплаты труда, в частности относительно наличия задолженности. Наступление чрезвычайных событий: аварии, смерти пострадавшего в результате несчастного случая или профессионального заболевания, связанных с деятельностью субъекта хозяйствования.

Это означает, что отныне для инициирования проверки не требуется коллективное заявление или обращение военной администрации — достаточно обращения от одного пострадавшего работника.

Порядок проведения контроля

Внеплановые мероприятия будут осуществляться в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Законопроект сохраняет четкий перечень оснований для проведения проверок: они могут инициироваться по обращению КГВА, областных военных администраций или в случае невыполнения работодателем предыдущих предписаний, выданных после 1 мая 2022 года.

Устранение нарушения вместо штрафа

Важной нормой законопроекта является сохранение механизма освобождения от штрафных санкций при условии добровольного устранения нарушений. Если во время проверки инспектор Гоструда выявляет нарушения, в частности задолженность по выплате заработной платы, он сначала выносит предписание об их устранении.

В случае полного и своевременного выполнения такого предписания штрафы, предусмотренные статьей 265 Кодекса законов о труде Украины, к работодателю не применяются.

Согласно абзацу четвертому части второй статьи 265 Кодекса законов о труде Украины, за нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам (или других выплат, предусмотренных законодательством о труде) более чем за один месяц, или за выплату ее не в полном объеме, предусмотрена финансовая ответственность работодателя. Предусмотрен штраф в размере 3 минимальных зарплат.

Основной акцент делается не на взыскании штрафов, а на обеспечении фактического погашения задолженности перед работниками.

Борьба с профессиональными рисками

Отдельный блок изменений касается расследований смертельных случаев и аварий. В условиях военного положения, когда риски на предприятиях существенно возросли, отсутствие возможности оперативного проведения внеплановой проверки в случае гибели работника фактически создавало правовую лазейку.

Законопроект предусматривает возможность оперативного реагирования контролирующих органов в таких случаях, в частности для установления причинно-следственной связи между деятельностью предприятия и наступлением несчастного случая или смерти работника.

Инициатива четко разграничивает действие правительственного моратория на проверки и законодательно закрепленных прав работников на оплату труда.

Предложенная модель позволяет добросовестному бизнесу оперативно устранить нарушения без значительных финансовых потерь, одновременно повышая ответственность работодателей, которые системно игнорируют требования трудового законодательства.

После вступления закона в силу (в случае его принятия) ожидается активизация внеплановых проверок. Работодателям рекомендуется заранее провести внутренний аудит задолженностей по заработной плате, поскольку в случае обращения работника проверка будет инициирована в короткие сроки, а единственным способом избежать штрафных санкций останется оперативное погашение долга.

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