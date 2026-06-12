Перевірки Держпраці повертаються: роботодавців планують штрафувати за борги із зарплати

Коли Держпраці зможе проводити позапланові перевірки.

Фото: 33kanal.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституція України гарантує право на своєчасну винагороду за працю, і це право не може бути обмежене навіть у часи воєнної агресії. Проте реальність диктує інші умови. Урядовий мораторій на перевірки бізнесу, що був введений Постановою КМУ № 303 фактично створив зону поза контролем, де недобросовісні роботодавці можуть місяцями накопичувати борги перед працівниками.

Державна служба України з питань праці наразі часто змушена відмовляти у проведенні перевірок, посилаючись на брак законодавчих підстав в умовах війни. Законопроєкт № 15323 має повернути Держпраці право контролю у трудових спорах.

Нові підстави для інспекцій

Проєкт закону передбачає внесення точкових змін до частини третьої статті 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Перелік підстав для позапланового державного нагляду розширюється двома новими пунктами:

Звернення фізичної особи (працівника) про порушення законодавства в частині оплати праці, зокрема щодо наявності заборгованості.

про порушення законодавства в частині оплати праці, зокрема щодо наявності заборгованості. Настання надзвичайних подій: аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що пов’язані з діяльністю суб’єкта господарювання.

Це означає, що відтепер для ініціювання перевірки не потрібна колективна заява чи звернення військової адміністрації — достатньо звернення від одного постраждалого працівника.

Порядок проведення контролю

Позапланові заходи здійснюватимуться відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Законопроєкт зберігає чіткий перелік підстав для проведення перевірок: вони можуть ініціюватися за зверненням КМВА, обласних військових адміністрацій або у разі невиконання роботодавцем попередніх приписів, виданих після 1 травня 2022 року.

Усунення порушення замість штрафу

Важливою нормою законопроєкту є збереження механізму звільнення від штрафних санкцій за умови добровільного усунення порушень. Якщо під час перевірки інспектор Держпраці виявляє порушення, зокрема заборгованість із виплати заробітної плати, він спочатку видає припис щодо їх усунення.

У разі повного та своєчасного виконання такого припису штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, до роботодавця не застосовуються.

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України, за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам (або інших виплат, передбачених законодавством про працю) більш як за один місяць, або за виплату її не в повному обсязі, передбачено фінансову відповідальність роботодавця. Передбачено штраф у розмірі 3 мінімальних зарплат.

Основний акцент робиться не на стягненні штрафів, а на забезпеченні фактичного погашення заборгованості перед працівниками.

Боротьба з професійними ризиками

Окремий блок змін стосується розслідувань смертельних випадків та аварій. В умовах воєнного стану, коли ризики на підприємствах суттєво зросли, відсутність можливості оперативного проведення позапланової перевірки у разі загибелі працівника фактично створювала правову прогалину.

Законопроєкт передбачає можливість оперативного реагування контролюючих органів у таких випадках, зокрема для встановлення причинно-наслідкового зв’язку між діяльністю підприємства та настанням нещасного випадку або смерті працівника.

Ініціатива чітко розмежовує дію урядового мораторію на перевірки та законодавчо закріплених прав працівників на оплату праці.

Запропонована модель дозволяє добросовісному бізнесу оперативно усунути порушення без значних фінансових втрат, водночас підвищуючи відповідальність роботодавців, які системно ігнорують вимоги трудового законодавства.

Після набрання чинності законом (у разі його ухвалення) очікується активізація позапланових перевірок. Роботодавцям рекомендується заздалегідь провести внутрішній аудит заборгованостей із заробітної плати, оскільки у разі звернення працівника перевірка буде ініційована в короткі строки, а єдиним способом уникнення штрафних санкцій залишатиметься оперативне погашення боргу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.