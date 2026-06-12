  1. В Украине

Может ли оформить субсидию человек, который 1 июня уволился с работы

19:44, 12 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Субсидия может быть назначена человеку, с которым приостановлено действие трудового договора, но при определенных условиях.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины продолжает отвечать на вопросы граждан относительно субсидий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На этот раз в ПФУ обратился гражданин со следующим вопросом: «С 1 июня уволился с работы. Могу ли я оформить жилищную субсидию».

В ведомстве напомнили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» жилищная субсидия может быть назначена человеку, с которым приостановлено действие трудового договора, но при определенных условиях.

Субсидия будет назначена, если за человека был уплачен единый социальный взнос в размере не менее минимального в течение квартала, предшествующего кварталу перед месяцем обращения за назначением субсидии либо перед месяцем, в котором жилищная субсидия назначается без обращения гражданина.

«Например, если вы обратитесь за субсидией в июне (второй квартал), то субсидия будет назначена при условии, что за вас был уплачен единый социальный взнос в размере не менее минимального в течение октября, ноября, декабря прошлого года (четвертый квартал), а доходы будут учитываться за июль–декабрь (третий–четвертый квартал) 2025 года», — заявили в ПФУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

увольнение Пенсионный фонд субсидия денежная помощь

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Проверки Гоструда возвращаются: работодателей планируют штрафовать за долги по зарплате

Когда Гоструда сможет проводить внеплановые проверки.

ВС: утрата судебного дела на оккупированной территории не является основанием для отказа в новом иске

ВС: утрата судебного дела на оккупированной территории не является основанием для отказа в новом иске.

SMS для передачи показателей счетчиков и интернет-лимиты: за что на самом деле списывают деньги с вашего счета

Обязан ли оператор возвращать средства за услуги, которые абонент подключил случайно.

Женщина в Одесской области избежала наказания за мошенничество, но получила 1 год ограничения свободы за уклонение от исправительных работ

Верховный Суд объяснил, почему декриминализация не оправдывает уклонение от наказания.

ПФУ обяжут исправлять ошибки, из-за которых украинцы теряли пенсии

Законопроект направлен на обеспечение непрерывной реализации права лица на получение пенсии даже тогда, когда выплата не состоялась из-за ошибок в банковских данных.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]