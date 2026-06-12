Может ли оформить субсидию человек, который 1 июня уволился с работы

Субсидия может быть назначена человеку, с которым приостановлено действие трудового договора, но при определенных условиях.

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Пенсионный фонд Украины продолжает отвечать на вопросы граждан относительно субсидий.

На этот раз в ПФУ обратился гражданин со следующим вопросом: «С 1 июня уволился с работы. Могу ли я оформить жилищную субсидию».

В ведомстве напомнили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» жилищная субсидия может быть назначена человеку, с которым приостановлено действие трудового договора, но при определенных условиях.

Субсидия будет назначена, если за человека был уплачен единый социальный взнос в размере не менее минимального в течение квартала, предшествующего кварталу перед месяцем обращения за назначением субсидии либо перед месяцем, в котором жилищная субсидия назначается без обращения гражданина.

«Например, если вы обратитесь за субсидией в июне (второй квартал), то субсидия будет назначена при условии, что за вас был уплачен единый социальный взнос в размере не менее минимального в течение октября, ноября, декабря прошлого года (четвертый квартал), а доходы будут учитываться за июль–декабрь (третий–четвертый квартал) 2025 года», — заявили в ПФУ.

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