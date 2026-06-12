З 1 липня у Львові діятимуть нові правила для електросамокатів – вводять вікові та швидкісні обмеження

Пропозиції передбачають також обов’язкові місця для паркування.

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Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про пропозицію запровадити нові правила користування електросамокатами з 1 липня, які передбачають низку обмежень і вимог для підвищення безпеки.

За його словами, відповідні пропозиції розглянули на засіданні виконавчого комітету міськради.

Зокрема, з 1 липня пропонується встановити такі зміни:

оператори прокату мають забезпечити перевірку віку користувачів, а оренда електросамокатів буде доступна лише з 16 років;

визначити аварійно небезпечні ділянки, на яких швидкість електросамокатів буде обмежена до 15 км/год;

запровадити обов’язкове використання захисних шоломів, для чого планують внести відповідні зміни до правил благоустрою;

заборонити залишати прокатні електросамокати поза спеціально визначеними місцями для паркування.

Андрій Садовий також зазначив, що міська влада не має повноважень повністю заборонити електросамокати.

«Багато хто питає, чому місто просто не заборонить електросамокати. Бо місто сьогодні не має таких повноважень. Можна оголосити заборону хоч завтра. Але якщо самокати після цього продовжать їздити містом, це буде не рішення, а його імітація», — зазначив він.

Міський голова додав, що місто зосереджується на посиленні правил, обмеженні швидкості в небезпечних зонах та ініціюванні змін до державного законодавства.

«Жоден бізнес і жодна зручність не можуть бути важливішими за людське життя», — підкреслив Садовий.

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