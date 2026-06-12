В Киеве будут судить «гадалок», которые обманывали семьи погибших защитников

Чтобы рассчитаться с мошенниками, потерпевшие отдавали последние сбережения и брали кредиты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве перед судом предстанут злоумышленники, которые выдавали себя за магов и с помощью психологического давления выманивали у людей деньги. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители напомнили, что в марте была пресечена деятельность преступной группировки, которая, маскируя свои услуги под эзотерику и гадание, выманивала деньги. Цинизм действий фигурантов заключался в постоянном психологическом давлении даже на родственников погибших украинских воинов.

«В схеме были задействованы семейные кланы организатора “бизнеса” — 50-летней жительницы Черкасской области», — заявили в полиции.

Во время проведения оперативных мероприятий киберполицейские установили, что коммуникация с потерпевшими происходила через созданные мошенниками тематические сайты, телефонные звонки и мессенджеры. Выдавая себя за экстрасенсов и магов, фигуранты постоянно использовали манипуляции в отношении потерпевших. Они запугивали «клиентов» проклятиями, чтобы держать их на крючке и заставлять оплачивать дополнительные «услуги» по все более высоким расценкам.

Следователи полиции завершили досудебное расследование в отношении четырех фигурантов. В настоящее время обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.