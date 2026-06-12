У Києві судитимуть «ворожок», які ошукали родини загиблих захисників

Щоб розрахуватися з шахраями, потерпілі віддавали останні заощадження та брали кредити.

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У Києві перед судом постануть зловмисникі, які видавали себе за магів і за допомогою психологічного тиску видурювали у людей гроші. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці нагадали, що у березні була припинена діяльність злочинного угруповання, яке маскуючи свої послуги під езотерику та ворожіння, виманювали гроші. Цинічність дій фігурантів полягала у постійному психологічному тиску навіть на родичів загиблих українських воїнів.

«У схемі були залучені родинні клани організаторки «бізнесу» — 50-річної мешканки Черкащини», - заявили у поліції.

Під час проведення оперативних дій кіберполіцейські встановили, що комунікація з потерпілими відбувалася через створені шахраями тематичні сайти, телефонні дзвінки та месенджери. Видаючи себе за екстрасенсів та магів, фігуранти постійно використовували маніпуляції над потеплілими. Вони залякували «клієнтів» прокляттями, аби тримати їх на гачку та змусити оплачувати додаткові «послуги» за дедалі більшими прайсом.

Слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно чотирьох фігурантів. Наразі обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлено до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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