Пожилой мужчина не мог вселиться в собственный дом из-за конфликта с бывшей женой: что решил суд

Истец указал, что является совладельцем жилого дома, однако не может попасть в жилье, поскольку бывшая жена чинит ему препятствия.

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В Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области с исковым заявлением обратился истец 1953 года рождения с требованиями устранить препятствия в пользовании жилым домом с хозяйственными постройками, расположенным в одном из сел Хмельницкого района, а также просил обязать ответчика предоставить ему ключи от указанного жилого дома.

Из-за отсутствия места проживания мужчина вынужден временно проживать в доме-интернате для лиц пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

В обоснование иска истец указал, что является совладельцем жилого дома, однако не может попасть в жилье, поскольку бывшая жена чинит ему препятствия.

Так, судом установлено, что в октябре 2024 года истец зарегистрировал право собственности на 3/4 доли жилого дома. Право собственности на 1/4 долю этого же дома зарегистрировано 21.07.2025 года за ответчиком.

На момент рассмотрения дела в доме фактически проживают ответчик (бывшая жена), дочь и ее дети.

С 2002 года истец в доме не проживал, покинул его добровольно, а в 2024 году выразил намерение вселиться, однако не смог этого сделать, поскольку бывшая жена вместе с дочерью возражали против его вселения из-за неприязненных отношений, сложившихся между сторонами.

Согласно статье 319 ГК Украины, собственник владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом по своему усмотрению. Собственник имеет право совершать в отношении своего имущества любые действия, которые не противоречат закону.

Суд констатировал, что право собственности не является абсолютным, то есть может быть ограничено, однако вмешательство в это право может осуществляться только на основании закона с соблюдением принципа юридической определенности и принципа пропорциональности, который требует достижения разумного соотношения между интересами лица и общества. При ограничении права собственности в интересах общества пропорциональными могут считаться такие меры, которые являются менее обременительными для прав и свобод частных лиц среди всех доступных для применения мер.

Вместе с тем исследованные обстоятельства свидетельствуют о том, что истец, будучи собственником 3/4 частей спорного дома, не может реализовать свое право путем проживания в нем из-за наличия препятствий со стороны ответчика. Обстоятельств, которые делали бы невозможным его совместное проживание в доме с бывшей женой и семьей дочери, кроме их нежелания, не установлено. Факт привлечения истца к административной ответственности носит разовый характер, а обстоятельства, которые этому способствовали, возникли именно из-за его намерения вселиться в дом. Лишь факт наличия неприязненных отношений между сторонами не может быть основанием для нарушения прав собственника. Поэтому суд пришел к выводу, что у истца имеются препятствия в пользовании принадлежащим ему имуществом, устранить которые можно только путем его принудительного вселения в дом. При этом замечания третьего лица об отсутствии фактического места, где истец мог бы разместиться, не принимаются судом во внимание, поскольку определение права пользования домом не является предметом спора.

Таким образом, Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил иск истца. Суд постановил устранить препятствия в пользовании жильем, вселить мужчину в его дом и обязать бывшую жену предоставить ему ключи от жилого дома с хозяйственными постройками.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба.

С решением суда по делу № 686/23324/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

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