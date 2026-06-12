12 июня – какой сегодня праздник и главные события

12 июня в Украине отмечают День работника фондового рынка.

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В пятницу, 12 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

12 июня в Украине отмечают День работника фондового рынка. Праздник был установлен указом президента Украины в 2008 году с целью отметить вклад работников фондового рынка в укрепление национальной экономики, привлечение инвестиций и развитие современной финансовой системы государства. К работникам фондового рынка относятся брокеры, трейдеры, аналитики, инвестиционные консультанты, управляющие активами, сотрудники бирж, депозитарных учреждений, инвестиционных фондов и регулирующих органов.

Также 12 июня отмечается Международный день дубляжа. Дубляж появился в начале 1930-х годов вместе с развитием звукового кино. Особую популярность он приобрел во Франции, Италии, Испании и Германии, где иностранные фильмы начали озвучивать на национальных языках. Со временем эта практика распространилась по всему миру и стала неотъемлемой частью киноиндустрии.

12 июня отмечают Международный день кашасы. Кашаса — это дистиллированный алкогольный напиток, который изготавливают из свежего сока сахарного тростника, а не из мелассы, как ром. Именно эта особенность придает ему характерный свежий травянисто-фруктовый вкус. Согласно законодательству Бразилии, название «кашаса» может носить только напиток, произведенный на территории страны.

Какой сегодня церковный праздник

12 июня верующие отмечают День памяти святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского. Святой преподобный Онуфрий Великий — один из самых известных пустынников IV века. Он оставил монастырь и более 60 лет прожил в одиночестве в египетской пустыне, посвятив свою жизнь непрерывной молитве, посту и служению Богу. Согласно церковному преданию, Господь чудесным образом поддерживал его: ангел приносил Святое Причастие, а возле пещеры росла финиковая пальма и бил источник. Его жизнь стала символом духовной стойкости и полного доверия Божьему промыслу.

Календарь важных событий за 12 июня

1665 год — английская корона устанавливает контроль над нидерландским поселением Новый Амстердам, переименовав его в Нью-Йорк;

1815 год — банкир Натан Ротшильд с помощью намеренно распространенной дезинформации в лондонском издании “Morning Chronicle” о якобы победе Наполеона, провоцирует панику на бирже, что позволило ему скупать ценные бумаги за бесценок;

1824 год — в Париже видит свет единственный научный труд 28-летнего французского инженера Сади Карно — “Размышления о движущей силе огня”;

1848 год — в Праге завершает работу первый Славянский съезд, который становится символом пробуждения национального самосознания в Центрально-Восточной Европе;

1849 год — американец Л. П. Гаслет получает патент на изобретение противогаза;

1864 год — эрцгерцог Максимилиан Габсбург, младший брат императора Франца Иосифа I, прибывает в Мексику, где принимает императорскую корону;

1898 год — в ходе Испано-американской войны, революционные силы под предводительством 29-летнего Эмилио Агинальдо провозглашают независимость Филиппин, положив конец более 300-летнему испанскому колониальному гнету;

1920 год — происходит официальное открытие Панамского канала;

1923 год — иллюзионист Гарри Гудини впервые публично исполняет свой легендарный трюк — освобождение из смирительной рубашки, зависнув на большой высоте над толпой зрителей;

1931 год — гангстера Аль Капоне вместе с 68 соратниками осуждают за систематическое нарушение “сухого закона”;

1935 год — между Парагваем и Боливией заключено мирное соглашение, которое положило конец жестокой войне за регион Чако;

1935 год — 17-летняя Элла Фицджеральд записывает свой первый сингл на студии “Brunswick Records”;

1946 год — последний монарх Италии — Умберто II — отрекается от престола;

1963 год — в Нью-Йорке проходит премьера эпического фильма “Клеопатра” с Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном в главных ролях;

1964 год — Нельсона Манделу приговаривают к пожизненному заключению за борьбу против апартеида;

1965 год — королева Великобритании объявляет о награждении участников группы “The Beatles” Медалью Британской империи;

1966 год — в Киеве начинается эксплуатация первого в мире троллейбусного поезда;

1975 год — Верховный суд Индии признает Индиру Ганди виновной в нарушениях во время выборов 1971 года;

1975 год — во Львове основывают Государственный историко-архитектурный заповедник;

1981 год — в Детройте боксер Ларри Голмс защищает титул чемпиона мира среди супертяжеловесов, трижды нокаутировав Леона Спинкса;

1994 год — граждане Австрии на референдуме одобряют вступление своей страны в Европейский Союз;

1999 год — войска НАТО во главе с британским генералом Майклом Джексоном входят в Приштину, столицу Косово, где сталкиваются с группой российских десантников, предварительно занявших аэропорт “Слатина”.

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