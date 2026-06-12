12 червня – яке сьогодні свято та головні події

12 червня в Україні святкують День працівника фондового ринку.

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У п’ятницю, 12 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

12 червня в Україні святкують День працівника фондового ринку. Свято було встановлене указом президента України 2008 року з метою відзначення внеску працівників фондового ринку у зміцнення національної економіки, залучення інвестицій та розвиток сучасної фінансової системи держави. До працівників фондового ринку належать брокери, трейдери, аналітики, інвестиційні консультанти, керуючі активами, співробітники бірж, депозитарних установ, інвестиційних фондів і регуляторних органів.

Також 12 червня Міжнародний день дубляжу. Дубляж з’явився на початку 1930-х років разом із розвитком звукового кіно. Особливої популярності він набув у Франції, Італії, Іспанії та Німеччині, де іноземні стрічки почали озвучувати національними мовами. Згодом ця практика поширилася по всьому світу й стала невід’ємною частиною кіноіндустрії.

12 червня святкують Міжнародний день кашаси. Кашаса — це дистильований алкогольний напій, який виготовляють зі свіжого соку цукрової тростини, а не з меляси, як ром. Саме ця особливість надає йому характерного свіжого, трав’янисто-фруктового смаку. За законодавством Бразилії, назву «кашаса» може носити лише напій, вироблений на території країни.

Яке сьогодні церковне свято

12 червня віряни святкують День пам’яті святих преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського. Святий преподобний Онуфрій Великий — один із найвідоміших пустельників IV століття. Він залишив монастир і понад 60 років прожив у самотності в єгипетській пустелі, присвятивши своє життя безперервній молитві, посту та служінню Богові. За церковним переданням, Господь чудесно підтримував його: ангел приносив Святе Причастя, а біля печери росла фінікова пальма й било джерело. Його життя стало символом духовної стійкості та повної довіри до Божого промислу.

Календар важливих подій за 12 червня

1665 рік — англійська корона встановлює контроль над нідерландським поселенням Новий Амстердам, перейменувавши його на Нью-Йорк;

1815 рік — банкір Натан Ротшильд за допомогою навмисно поширеної дезінформації у лондонському виданні “Morning Chronicle” про нібито перемогу Наполеона, провокує паніку на біржі, що дозволило йому скуповувати цінні папери за безцінь;

1824 рік — в Парижі бачить світ єдина наукова праця 28-річного французького інженера Саді Карно — “Роздуми про рушійну силу вогню”;

1848 рік — у Празі завершує роботу перший Слов’янський з’їзд, що стає символом пробудження національної самосвідомості в Центрально-Східній Європі;

1849 рік — американець Л. П. Гаслет отримує патент на винахід протигаза;

1864 рік — ерцгерцог Максиміліан Габсбург, молодший брат імператора Франца Йосифа I, прибуває до Мексики, де приймає імператорську корону;

1898 рік — під час Іспано-американської війни, революційні сили під проводом 29-річного Еміліо Агінальдо проголошують незалежність Філіппін, поклавши край понад 300-річному іспанському колоніальному гніту;

1920 рік — відбувається офіційне відкриття Панамського каналу;

1923 рік — ілюзіоніст Гаррі Гудіні вперше публічно виконує свій легендарний трюк — звільнення з гамівної сорочки, зависнувши на великій висоті над натовпом глядачів;

1931 рік — гангстера Аль Капоне разом із 68 соратниками засуджують за систематичне порушення “сухого закону”;

1935 рік — між Парагваєм і Болівією укладено мирну угоду, яка поклала край жорстокій війні за регіон Чако;

1935 рік — 17-річна Елла Фіцджеральд записує свій перший сингл на студії Brunswick Records;

1946 рік — останній монарх Італії — Умберто II — зрікається престолу;

1963 рік — в Нью-Йорку відбувається прем’єра епічного фільму “Клеопатра” з Елізабет Тейлор і Річардом Бартоном у головних ролях;

1964 рік — Нельсона Манделу засуджують до довічного ув’язнення за боротьбу проти апартеїду;

1965 рік — королева Великої Британії оголошує про нагородження учасників гурту “The Beatles” Медаллю Британської імперії;

1966 рік — у Києві розпочинається експлуатація першого у світі тролейбусного поїзда;

1975 рік — Верховний суд Індії визнає Індіру Ганді винною у порушеннях під час виборів 1971 року;

1975 рік — у Львові засновують Державний історико-архітектурний заповідник;

1981 рік — в Детройті боксер Ларрі Голмс захищає титул чемпіона світу серед суперважковаговиків, тричі нокаутувавши Леона Спінкса;

1994 рік — громадяни Австрії на референдумі схвалюють вступ своєї країни до Європейського Союзу;

1999 рік — війська НАТО на чолі з британським генералом Майклом Джексоном входять до Приштини, столиці Косова, де стикаються з групою російських десантників, які попередньо зайняли аеропорт “Слатина”.

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