ЕС ужесточил миграционное законодательство: кого будут держать в закрытых лагерях

Граждане некоторых стран отныне будут направляться на ускоренное рассмотрение непосредственно на границе, а сами они в это время будут содержаться в фактически закрытых лагерях.

Фото: Reuters

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С 12 июня в Евросоюзе вступили в силу новые правила предоставления убежища. Это самая масштабная реформа, призванная снизить число просителей убежища, пишет DW.

Согласно новой Общеевропейской системе предоставления убежища (CEAS), для заявителей вводится предварительная проверка на внешних границах ЕС, а для выходцев из стран, гражданам которых убежище предоставляют редко, - ускоренная процедура в приграничных центрах. Это означает, что дела граждан, например Пакистана, Ирана, России, Турции, Венесуэлы, Нигерии или Демократической Республики Конго отныне будут направляться на ускоренное рассмотрение непосредственно на границе, а сами они в это время будут содержаться в фактически закрытых лагерях.

После отказа в предоставлении убежища заявители должны быть депортированы в страны происхождения не позднее чем через 12 недель. Кроме того, Брюссель намерен увеличить число государств, признанных безопасными, что позволит отклонять большее количество прошений.

Эксперт по миграции настроен скептически по поводу CEAS

Эксперт по вопросам миграции, основатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» (ESI) Геральд Кнаус, сомневается в эффективности выбранного подхода. «Эти так называемые пограничные процедуры уже можно было задействовать в последние годы, теперь они обязательны. В идеальном случае, уже через 12 недель будет установлено, что тот или иной бангладешец в Италии или же пакистанец в Греции не нуждаются в предоставлении защиты. И тогда остается открытым вопрос, что будет происходить дальше», - поясняет Кнаус.

По его словам, депортация мигрантов в страны происхождения остается сложной задачей, а получившие отказ в предоставлении убежища лица, скорее всего, попытают счастья в другом государстве ЕС. Хотя ответственность за это несут Италия, Греция и Испания - страны первого въезда. «Вообще-то они и раньше были обязаны проводить соответствующие процедуры для тех, кто прибывал в них. Это просто не работало. Почему должно заработать сейчас? Посмотрим через несколько дней», - делится эксперт.

Большинство просителей убежища не проходят ускоренные процедуры на границе

По данным Еврокомиссии, в 2025 году больше всего просителей убежища прибыли в ЕС из Афганистана и Сирии. Доля удовлетворения ходатайств граждан этих стран превышает 20%. Таким образом, они не подпадают под действие ускоренных пограничных процедур, их заявления рассматриваются в обычном порядке. Однако и за это несут ответственность страны первого въезда.

Геральд Кнаус ожидает, что такие люди, как и прежде, будут проходить обычную процедуру: «И, вероятно, продолжат двигаться дальше - в те страны Евросоюза, которые за последние десять лет приняли более половины всех положительных решений по предоставлению убежища в ЕС. Это Германия и Австрия - государства, не находящиеся на внешней границе ЕС. Таким образом, в этом плане ничего не изменилось».

Глава немецкого МВД Александер Добриндт предполагает, что вступление в силу CEAS облегчит возвращение просителей убежища из Германии в страны первого въезда. Министр сообщил о соответствующих заверениях со стороны властей Италии, Греции и других таких государств.

Чтобы облегчить их положение, CEAS предусматривает «обязательную солидарность» со стороны других стран-членов ЕС, которые должны будут брать на себя рассмотрение заявок о предоставлении убежища. Как это будет работать на практике, пока не ясно. Координацией процесса должна заниматься Еврокомиссия. Польша и Венгрия принципиально отказываются от участия в нем. Германия, по данным МВД, в этом году не намерена принимать просителей убежища, поскольку, как утверждается, и так не справляется с нагрузкой.

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