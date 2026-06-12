  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд объяснил, когда дети не могут претендовать на имущество отца, приобретенное во время второго брака

12:00, 12 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В споре между вдовой и детьми Верховный Суд объяснил, как определяется доля умершего в общем имуществе.
Верховный Суд объяснил, когда дети не могут претендовать на имущество отца, приобретенное во время второго брака
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Наследники не могут лишь ссылаться на то, что определенное имущество принадлежало исключительно наследодателю. Если имущество было приобретено во время брака, действует презумпция общей совместной собственности супругов, которую необходимо опровергать надлежащими и допустимыми доказательствами. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу о наследовании недвижимости, земельного участка, денежных средств и других активов после смерти отца.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела №569/4208/22

После смерти мужчины открылось наследство, в состав которого, по утверждению его детей от предыдущих отношений, входили доли в реконструированной квартире в Ровно, земельном участке, квартире во Львове, банковских вкладах, транспортных средствах и имущественных правах интеллектуальной собственности. Завещания наследодатель не оставил. Наследниками первой очереди стали его жена, несовершеннолетняя дочь и двое совершеннолетних детей.

Поскольку нотариус смог выдать свидетельства о праве на наследство лишь в отношении части имущества, наследники обратились в суд с иском о признании права на наследственное имущество и об оспаривании договора дарения автомобиля.

В свою очередь вдова подала встречный иск. Она просила признать квартиру во Львове ее личной частной собственностью, утверждая, что фактически она была приобретена за счет имущественных прав, которые безвозмездно передал ей сын. Также она заявила требования о возмещении расходов на лечение и погребение мужа.

Что решили суды

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск детей наследодателя. Суд признал за ними право на доли в реконструированном объекте недвижимости и земельном участке, присудил компенсацию за долю отчужденного автомобиля, часть денежных средств на банковских счетах и признал за ними права на авторские имущественные права наследодателя. Одновременно суд согласился с доводами вдовы и признал квартиру во Львове ее личной частной собственностью.

После пересмотра дела в апелляционном порядке спор дошел до Верховного Суда.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд обратил внимание, что заявители не опровергли надлежащими и допустимыми доказательствами презумпцию общности имущества супругов, приобретенного во время брака. Именно поэтому отсутствуют основания для отступления от общего правила об общей совместной собственности супругов.

Верховный Суд также отклонил доводы о неучете отдельных предыдущих правовых выводов. Суд отметил, что дела, на которые ссылались заявители, касались иных правоотношений, в частности раздела имущества супругов, и не содержали выводов относительно надлежащего способа защиты прав наследников на имущество, находящееся в состоянии реконструкции.

Отдельно Верховный Суд указал, что апелляционный суд не отступил от предыдущей практики Верховного Суда, а доводы кассационной жалобы фактически сводились к переоценке установленных судами обстоятельств и доказательств.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу.

При этом суд не изменил вывод о наличии у наследников права на долю земельного участка, однако изменил мотивировочную часть постановления апелляционного суда и уточнил его резолютивную часть.

В частности, Верховный Суд признал за каждым из двух детей наследодателя право на 1/16 долю в праве общей долевой собственности на земельный участок в порядке наследования по закону после смерти отца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Миллионные пенсии для прокуроров, но очереди для ветеранов на установление инвалидности: что не так с реформой МСЭК

Как оформить инвалидность по новой системе ОПФ в 2026 году.

Десять судимостей и новая кража через 8 дней после освобождения: что решил Верховный Суд

Смягчающие обстоятельства и возмещение ущерба не всегда являются достаточными основаниями для освобождения от отбывания наказания с испытанием.

Верховный Суд отказал в возврате земельного участка собственнице, пропустившей срок обращения в Госреестр

Верховный Суд оценил соблюдение процедуры отказа от продления аренды и подтвердил автоматическое продление договора.

Военнослужащий не смог отсудить моральный ущерб за сорванное обучение на пилота БПЛА из-за отравления

Один вечер с сетом «Филадельфия» обернулся неделей в госпитале и судебным иском на 100 000 гривен.

Украинцы могут вернуться из отпуска к заблокированным счетам, если пропустили повестку из ТЦК

Пребывание в отпуске не отменяет полученную повестку, поэтому ее игнорирование грозит военнообязанным немедленными штрафами и объявлением в розыск.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]