Верховный Суд объяснил, когда дети не могут претендовать на имущество отца, приобретенное во время второго брака

В споре между вдовой и детьми Верховный Суд объяснил, как определяется доля умершего в общем имуществе.

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Наследники не могут лишь ссылаться на то, что определенное имущество принадлежало исключительно наследодателю. Если имущество было приобретено во время брака, действует презумпция общей совместной собственности супругов, которую необходимо опровергать надлежащими и допустимыми доказательствами. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу о наследовании недвижимости, земельного участка, денежных средств и других активов после смерти отца.

Обстоятельства дела №569/4208/22

После смерти мужчины открылось наследство, в состав которого, по утверждению его детей от предыдущих отношений, входили доли в реконструированной квартире в Ровно, земельном участке, квартире во Львове, банковских вкладах, транспортных средствах и имущественных правах интеллектуальной собственности. Завещания наследодатель не оставил. Наследниками первой очереди стали его жена, несовершеннолетняя дочь и двое совершеннолетних детей.

Поскольку нотариус смог выдать свидетельства о праве на наследство лишь в отношении части имущества, наследники обратились в суд с иском о признании права на наследственное имущество и об оспаривании договора дарения автомобиля.

В свою очередь вдова подала встречный иск. Она просила признать квартиру во Львове ее личной частной собственностью, утверждая, что фактически она была приобретена за счет имущественных прав, которые безвозмездно передал ей сын. Также она заявила требования о возмещении расходов на лечение и погребение мужа.

Что решили суды

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск детей наследодателя. Суд признал за ними право на доли в реконструированном объекте недвижимости и земельном участке, присудил компенсацию за долю отчужденного автомобиля, часть денежных средств на банковских счетах и признал за ними права на авторские имущественные права наследодателя. Одновременно суд согласился с доводами вдовы и признал квартиру во Львове ее личной частной собственностью.

После пересмотра дела в апелляционном порядке спор дошел до Верховного Суда.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд обратил внимание, что заявители не опровергли надлежащими и допустимыми доказательствами презумпцию общности имущества супругов, приобретенного во время брака. Именно поэтому отсутствуют основания для отступления от общего правила об общей совместной собственности супругов.

Верховный Суд также отклонил доводы о неучете отдельных предыдущих правовых выводов. Суд отметил, что дела, на которые ссылались заявители, касались иных правоотношений, в частности раздела имущества супругов, и не содержали выводов относительно надлежащего способа защиты прав наследников на имущество, находящееся в состоянии реконструкции.

Отдельно Верховный Суд указал, что апелляционный суд не отступил от предыдущей практики Верховного Суда, а доводы кассационной жалобы фактически сводились к переоценке установленных судами обстоятельств и доказательств.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу.

При этом суд не изменил вывод о наличии у наследников права на долю земельного участка, однако изменил мотивировочную часть постановления апелляционного суда и уточнил его резолютивную часть.

В частности, Верховный Суд признал за каждым из двух детей наследодателя право на 1/16 долю в праве общей долевой собственности на земельный участок в порядке наследования по закону после смерти отца.

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