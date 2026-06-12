Верховний Суд пояснив, коли діти не можуть претендувати на майно батька, набуте під час другого шлюбу

У спорі між вдовою та дітьми Верховний Суд пояснив, як визначається частка померлого у спільному майні.

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Спадкоємці не можуть лише посилатися на те, що певне майно належало виключно спадкодавцю. Якщо майно було набуте під час шлюбу, діє презумпція спільної сумісної власності подружжя, яку необхідно спростовувати належними та допустимими доказами. Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі щодо спадкування нерухомості, земельної ділянки, коштів та інших активів після смерті батька.

Обставини справи №569/4208/22

Після смерті чоловіка відкрилася спадщина, до складу якої, за твердженням його дітей від попередніх відносин, входили частки у реконструйованій квартирі в Рівному, земельній ділянці, квартирі у Львові, банківських вкладах, транспортних засобах та майнових правах інтелектуальної власності. Заповіту спадкодавець не залишив. Спадкоємцями першої черги стали його дружина, неповнолітня донька та двоє повнолітніх дітей.

Оскільки нотаріус зміг видати свідоцтва про право на спадщину лише щодо частини майна, спадкоємці звернулися до суду з позовом про визнання права на спадкове майно та оскарження договору дарування автомобіля.

У свою чергу вдова подала зустрічний позов. Вона просила визнати квартиру у Львові її особистою приватною власністю, стверджуючи, що фактично вона була придбана за рахунок майнових прав, які безоплатно передав їй син. Також вона заявила вимоги про відшкодування витрат на лікування та поховання чоловіка.

Що вирішили суди

Суд першої інстанції частково задовольнив позов дітей спадкодавця. Суд визнав за ними право на частки у реконструйованому об’єкті нерухомості та земельній ділянці, присудив компенсацію за частку відчуженого автомобіля, частину коштів на банківських рахунках та визнав за ними права на авторські майнові права спадкодавця. Одночасно суд погодився з доводами вдови та визнав квартиру у Львові її особистою приватною власністю.

Після перегляду справи в апеляційному порядку спір дійшов до Верховного Суду.

Позиція Верховного Суду

Касаційний цивільний суд звернув увагу, що скаржники не спростували належними та допустимими доказами презумпцію спільності майна подружжя, набутого під час шлюбу. Саме тому відсутні підстави для відступу від загального правила про спільну сумісну власність подружжя.

Верховний Суд також відхилив доводи про неврахування окремих попередніх правових висновків. Суд зазначив, що справи, на які посилалися заявники, стосувалися інших правовідносин, зокрема поділу майна подружжя, і не містили висновків щодо належного способу захисту прав спадкоємців на майно, яке перебуває у стані реконструкції.

Окремо Верховний Суд зауважив, що апеляційний суд не відступив від попередньої практики Верховного Суду, а доводи касаційної скарги фактично зводилися до переоцінки встановлених судами обставин та доказів.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу.

При цьому суд не змінив висновок про наявність у спадкоємців права на частку земельної ділянки, однак змінив мотивувальну частину постанови апеляційного суду та уточнив її резолютивну частину.

Зокрема, Верховний Суд визнав за кожним із двох дітей спадкодавця право на 1/16 частку у праві спільної часткової власності на земельну ділянку в порядку спадкування за законом після смерті батька.

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