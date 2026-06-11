Польща не обмежуватиме рух автобусів через пункт пропуску «Шегині — Медика» влітку

Рух автобусами через пункт пропуску «Шегині – Медика» з Польщею не зупинятимуть протягом усього літа.

Фото: Getty Images

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Як відомо, пункт «Шегині – Медика» Польща планувала закривати для автобусів з України до листопада 2027 року.

11 червня у Мінрозвитку повідомили, що автобусний рух через пункт пропуску «Шегині – Медика» з Польщею не зупинятимуть протягом усього літнього сезону.

Зазначається, що рішення про тимчасове призупинення оформлення автобусів на в’їзд до Польщі з 15 червня 2026 року, про яке польська сторона повідомила на рівні митних служб напередодні, буде відтерміноване.

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