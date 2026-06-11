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Польша не будет ограничивать движение автобусов через пункт пропуска «Шегини — Медыка» летом

21:14, 11 июня 2026
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Движение автобусов через пункт пропуска «Шегини — Медыка» с Польшей не будут останавливать на протяжении всего летнего сезона.
Польша не будет ограничивать движение автобусов через пункт пропуска «Шегини — Медыка» летом
Фото: Getty Images
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Как известно, пункт пропуска «Шегини — Медыка» Польша планировала закрыть для автобусов из Украины до ноября 2027 года.

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11 июня в Министерстве развития сообщили, что автобусное движение через пункт пропуска «Шегини — Медыка» с Польшей не будет останавливаться в течение всего летнего сезона.

Отмечается, что решение о временном приостановлении оформления автобусов на въезд в Польшу с 15 июня 2026 года, о котором польская сторона накануне сообщила на уровне таможенных служб, будет отложено.

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Польша Украина

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