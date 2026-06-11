Польша не будет ограничивать движение автобусов через пункт пропуска «Шегини — Медыка» летом

Движение автобусов через пункт пропуска «Шегини — Медыка» с Польшей не будут останавливать на протяжении всего летнего сезона.

Фото: Getty Images

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Как известно, пункт пропуска «Шегини — Медыка» Польша планировала закрыть для автобусов из Украины до ноября 2027 года.

11 июня в Министерстве развития сообщили, что автобусное движение через пункт пропуска «Шегини — Медыка» с Польшей не будет останавливаться в течение всего летнего сезона.

Отмечается, что решение о временном приостановлении оформления автобусов на въезд в Польшу с 15 июня 2026 года, о котором польская сторона накануне сообщила на уровне таможенных служб, будет отложено.

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