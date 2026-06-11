В Украине впервые выписали электронные рецепты на медицинский каннабис

В Украине стартовало назначение каннабиса по рецепту.

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В Винницкой областной клинической психоневрологической больнице им. акад. О. И. Ющенко неврологи впервые оформили и погасили электронные рецепты на лекарственные средства с медицинским каннабисом.

Как отметила директор учреждения София Кучерук, назначенный каннабидиол является препаратом с доказанной эффективностью, который включен в международные и отечественные протоколы лечения. Она подчеркнула, что эти лекарства уже длительное время используются в мировой практике и являются абсолютно безопасными, поскольку не вызывают зависимости, эйфории или опьянения, пишет Укринформ.

Препарат обладает мощным противовоспалительным и анальгезирующим действием, что позволяет эффективно снижать хроническую и мышечную боль.

Помимо обезболивания, медицинский каннабис применяют для снижения уровня тревожности, преодоления стресса, а также при тяжелых формах эпилепсии, в частности у детей.

«Первые пациенты, получившие рецепты, имеют длительную историю болезни и ранее прошли различные курсы лечения, которые не принесли желаемого результата. Теперь легализованные лекарства официально доступны в украинских и, в частности, винницких аптеках», — добавили в издании.

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