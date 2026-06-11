В Україні вперше виписали електронні рецепти на медичний канабіс

В Україні стартувало призначення канабісу за рецептом.

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У Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні ім. акад. О. І. Ющенка неврологи вперше оформили та погасили електронні рецепти на лікарські засоби з медичного канабісу.

Як зазначила директорка закладу Софія Кучерук, призначений канабідіол є доказовим препаратом, який включено до міжнародних та вітчизняних протоколів лікування. Вона підкреслила, що ці ліки вже тривалий час використовуються у світовій практиці та є абсолютно безпечними, оскільки не викликають залежності, ейфорії чи сп’яніння, пише «Укрінформ»

Препарат має потужну протизапальну та аналгезуючу дію, що дозволяє ефективно знижувати хронічний і м’язовий біль.

Крім знеболювання, медичний канабіс застосовують для зниження рівня тривожності, подолання стресу, а також при важких формах епілепсії, зокрема у дітей.

«Перші пацієнти, які отримали рецепти, мають тривалу історію хвороби і раніше пройшли різні курси лікування, що не принесли бажаного результату. Тепер легалізовані ліки офіційно доступні в українських та, зокрема, вінницьких аптеках», - додали у виданні.

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