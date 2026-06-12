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Кабмин взялся за спасение рек: что могут начать сносить по всей Украине

16:23, 12 июня 2026
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Правительство одобрило законопроект для восстановления свободного течения рек и сохранения их водности.
Кабмин взялся за спасение рек: что могут начать сносить по всей Украине
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Кабинет Министров одобрил законопроект, направленный на восстановление свободного течения рек, сохранение их водности и улучшение состояния водных объектов в соответствии с европейскими экологическими требованиями. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

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Документ предусматривает создание механизма для выявления объектов, препятствующих естественному течению рек. Речь, в частности, идет о гидротехнических сооружениях, которые негативно влияют на состояние рек и водных экосистем. Законопроект также упрощает процедуру их учета и принятия решений относительно дальнейшего использования или демонтажа.

Отдельное внимание уделено вопросу экологического стока — минимального объема воды, необходимого для нормального функционирования речных экосистем, поддержания качества воды и сохранения водных ресурсов.

Также законопроект уточняет полномочия органов власти по выполнению планов управления речными бассейнами.

«Сегодня вопрос сохранения водности рек и восстановления их свободного течения является одним из ключевых для водной безопасности Украины. Чрезмерная зарегулированность рек приводит к деградации экосистем, ухудшению качества воды и истощению водных ресурсов. Наша задача — сформировать современную систему управления водными ресурсами, которая будет соответствовать европейским подходам и обеспечит баланс между экологическими потребностями и потребностями общин», — отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко.

Законопроект разработан во исполнение правительственного плана действий по комплексному решению проблем бассейна реки Рось на 2024–2030 годы.

«Одной из главных проблем водного сектора сегодня остается состояние малых рек. Более 30% массивов поверхностных вод находятся под негативным воздействием из-за зарегулированности и изменения естественных русел. В то же время действующая процедура демонтажа бесхозных объектов, препятствующих свободному течению рек, является сложной и длительной, что затрудняет восстановление речных экосистем и достижение экологических целей, предусмотренных планами управления речными бассейнами», — добавили в Минэкономики.

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Верховная Рада Украины законопроект Кабинет Министров Украины

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