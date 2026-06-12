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Кабмін узявся за порятунок річок: що можуть почати зносити по всій Україні

16:23, 12 червня 2026
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Уряд схвалив законопроєкт для відновлення вільної течії річок та збереження їх водності.
Кабмін узявся за порятунок річок: що можуть почати зносити по всій Україні
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, спрямований на відновлення вільної течії річок, збереження їх водності та покращення стану водних об’єктів відповідно до європейських екологічних вимог. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

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Документ передбачає створення механізму для виявлення об’єктів, які перешкоджають природній течії річок. Йдеться, зокрема, про гідротехнічні споруди, що негативно впливають на стан річок та водних екосистем. Законопроєкт також спрощує процедуру їх обліку та ухвалення рішень щодо подальшого використання або демонтажу.

Окрему увагу приділено питанню екологічного стоку — мінімального обсягу води, необхідного для нормального функціонування річкових екосистем, підтримки якості води та збереження водних ресурсів.

Також законопроєкт уточнює повноваження органів влади щодо виконання планів управління річковими басейнами.

«Сьогодні питання збереження водності річок та відновлення їх вільної течії є одним із ключових для водної безпеки України. Надмірна зарегульованість річок призводить до деградації екосистем, погіршення якості води та виснаження водних ресурсів. Наше завдання — сформувати сучасну систему управління водними ресурсами, яка відповідатиме європейським підходам та забезпечить баланс між екологічними потребами і потребами громад», — зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко.

Законопроєкт розроблено на виконання урядового плану дій щодо комплексного вирішення проблем басейну річки Рось на 2024–2030 роки.

«Однією з головних проблем водного сектору сьогодні залишається стан малих річок. Понад 30% масивів поверхневих вод перебувають під негативним впливом через зарегульованість та зміну природних русел. Водночас чинна процедура демонтажу безхазяйних об’єктів, які перешкоджають вільній течії річок, є складною та тривалою, що ускладнює відновлення річкових екосистем і досягнення екологічних цілей, передбачених планами управління річковими басейнами», - додали у Мінекономіки.

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Верховна Рада України законопроект Кабінет Міністрів України

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