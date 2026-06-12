В Украине запретят управлять самокатом с телефоном в руках – государство вводит правила

В случае принятия парламентом документ станет первым комплексным правовым регулированием персонального электротранспорта в Украине.

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В Украине впервые готовятся урегулировать правила использования электросамокатов и другого лёгкого персонального транспорта. Как уже рассказывала «Судебно-юридическая газета», профильный комитет рекомендовал к принятию законопроект № 3023.

Речь идёт об электросамокатах, моноколёсах и других лёгких электрических средствах передвижения, которыми ежедневно пользуются тысячи украинцев в городах.

Подготовку законодательного регулирования использования электросамокатов и другого лёгкого персонального транспорта анонсировала премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности, законопроект предусматривает, что движение будет разрешено по велосипедным дорожкам и велополосам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части или обочине. Управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запретят так же, как и использование телефона во время движения. Кроме того, водителей обяжут использовать световые и светоотражающие элементы в тёмное время суток.

Хотя документ не вводит отдельной категории водительских удостоверений для пользователей электросамокатов и подобного транспорта, он определяет пользователей такого транспорта полноценными участниками дорожного движения и устанавливает для них единые правила.

Отдельно законопроект закладывает механизм ответственности за нарушение правил и определяет распределение ответственности между пользователями и сервисами проката.

В случае принятия парламентом это станет первым комплексным правовым регулированием персонального электротранспорта в Украине.

По словам Юлии Свириденко, за пять месяцев 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием такого транспорта выросло на 66,8%. В результате аварий погибают и получают травмы люди, в том числе дети.

Больше всего ДТП по вине водителей электросамокатов зафиксировано в Одесской области — 11 в 2025 году и 12 за пять месяцев текущего года. Далее идут Львовская область (11 и 5 случаев соответственно) и Винницкая (5 и 4). В первую пятёрку также вошли Волынская область (5 и 3 случая) и Киевская область (7 и 1 случай).

Среди типичных случаев — столкновения с автомобилями, наезды на пешеходов и бегство с места происшествия. Так, во Львове пользователь арендованного самоката JET повредил сразу два припаркованных автомобиля — Audi и Mazda — и уехал с места ДТП. Суд назначил ему штраф в размере 3 400 грн.

В Днепре, например, водитель электросамоката Magura проехал на красный сигнал светофора и сбил мальчика на пешеходном переходе. В суде мужчина объяснял, что зимой у самоката отказали тормоза. В итоге суд оштрафовал его на 850 грн.

Международный опыт

Отметим, что в Польше детям до 13 лет запрещено управлять электросамокатами и другими средствами персонального транспорта на дорогах. Исключение составляет движение в жилой зоне под присмотром взрослого.

Также лица до 16 лет обязаны использовать защитные шлемы при передвижении на велосипеде, электросамокате, электровелосипеде и других средствах персонального транспорта.

Первый штраф был выписан уже через несколько часов после вступления в силу новых правил. Штраф получила мать 14-летнего подростка, который ездил на электросамокате без шлема.

«Судебно-юридическая газета» неоднократно освещала проблемы, связанные с отсутствием специального правового регулирования этого вида транспорта, что стало толчком к петициям, обсуждениям и, наконец, нормативному урегулированию вопроса.

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