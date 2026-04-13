Сплачені українцями гроші військового збору будуть зараховувати до спецфонду — що зміниться

Військовий збір із доходів українців направлять до спеціального фонду.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15138 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу надходжень військового збору. Документ пропонує змінити механізм зарахування цих коштів.

Зазначимо, що військовий збір в Україні був запроваджений у 2014 році як тимчасовий фінансовий інструмент у відповідь на різке загострення безпекової ситуації.

Його ключова причина полягала у необхідності знайти додаткові кошти для фінансування оборонного сектору після початку збройної агресії рф проти України та бойових дій на сході країни. Спочатку військовий збір встановили як тимчасовий і «кризовий» — зі ставкою 1,5% від доходів фізичних осіб. З часом цей збір став постійним елементом податкової системи та одним із джерел наповнення державного бюджету, хоча формально зберіг свою назву як «військовий».

Військовий збір — до спецфонду

Підставою для реєстрації законопроєкту №15138 стали ухвалені Верховною Радою зміни до пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, щодо справляння судового збору.

Йдеться про те, що військовий збір буде сплачуватися протягом трьох років після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», ставка військового збору для фізичних осіб становитиме 5%, для фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп — 10% від розміру мінімальної заробітної плати на перше число місяця (у 2026 році це 850 грн), а для платників єдиного податку третьої групи — 1% від доходу.

Наразі військовий збір сплачується до державного бюджету. Натомість його пропонується спрямовувати до спеціального фонду. Такі зміни передбачені законопроєкту №15138.

Також законопроєктом пропонується доповнити частину четверту статті 30 Бюджетного кодексу пунктом, який передбачає використання цих коштів для забезпечення діяльності Збройних Сил України, закупівлі та модернізації військової техніки за рахунок визначених джерел.

Автори законопроєкту наголошують, що в умовах триваючої збройної агресії проти України критичного значення набуває стабільне та прогнозоване фінансування сектору безпеки й оборони. Водночас чинна модель військового збору, на їхню думку, не повністю відповідає очікуванням платників податків щодо його цільового призначення.

Зобов’язання перед МВФ

Зазначимо, що відповідні зміни передбачені зобов’язаннями України перед Міжнародним валютним фондом. Які окрім підвищення ставки судового збору передбачають низку податкових змін.

Йдеться про зміни до Податкового кодексу України кодекс пропонується доповнити новою статтею 347 «Міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи», якою встановлюються базові вимоги до визначення підзвітними операторами платформ підзвітних продавців, а також порядок подання звітності щодо доходів, отриманих такими продавцями через цифрові сервіси.

Зокрема, відповідні зміни передбачають запровадження спеціального режиму оподаткування для дистанційного продажу товарів, що ввозяться на митну територію України через електронні платформи та мають сумарну фактурну вартість до 150 євро. У цьому випадку відповідальність за нарахування та сплату ПДВ пропонується покласти на операторів електронних майданчиків (маркетплейси), а також встановити вимоги до обліку таких операцій.

Також врегульовуються питання оподаткування товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, зокрема визначаються умови звільнення від ПДВ для невеликих партій некомерційного характеру вартістю до 45 євро.

