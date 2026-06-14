Чоловіка оштрафували за «незаконне полювання» з мисливським собакою: відео довело відсутність порушення

Ковельський міськрайонний суд Волинської області скасував штраф у 1020 грн, накладений на чоловіка за нібито незаконне полювання з мисливським собакою, оскільки відеозапис підтвердив, що тварина перебувала в клітці в автомобілі, а відповідач не надав належних доказів порушення правил полювання.

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Спори щодо притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення правил полювання нерідко зводяться до оцінки доказів, на підставі яких контролюючий орган встановив факт правопорушення. При цьому сам по собі протокол про адміністративне правопорушення або посилання на фотоматеріали не звільняють орган влади від обов’язку довести законність свого рішення в суді.

Законодавство покладає на суб’єкта владних повноважень обов’язок підтвердити належними та допустимими доказами всі обставини, які стали підставою для притягнення особи до відповідальності. Якщо такі докази не надані або не дають можливості встановити факт вчинення правопорушення, постанова підлягає скасуванню.

Саме такого висновку дійшов Ковельський міськрайонний суд Волинської області, розглянувши справу за позовом громадянина до Державної екологічної інспекції у Волинській області про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення правил полювання.

Суд перевірив законність постанови інспектора, якою особу було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 85 КУпАП за перебування у мисливських угіддях із собакою мисливської породи у заборонений для полювання час без відповідних дозвільних документів.

Суть справи

Позивач стверджував, що інкримінованого правопорушення не вчиняв. У судовому засіданні він пояснив, що собака перебувала у клітці в автомобілі, а сама група людей знаходилася на узбіччі дороги, а не безпосередньо в лісі. За його словами, метою їхнього прибуття було не полювання, а проведення польових випробувань мисливських собак, які мали розпочатися о 10:00. На момент прибуття працівників екологічної інспекції такі випробування ще не розпочалися.

Державна екологічна інспекція заперечувала проти позову. Відповідач зазначав, що постанова була винесена на підставі складеного протоколу про адміністративне правопорушення. На думку інспекції, дії позивача свідчили про порушення правил полювання. Також відповідач наголосив, що проведення польових випробувань мисливських собак можливе лише за наявності сукупності передбачених законом умов, зокрема виділення спеціальної ділянки користувачем мисливських угідь, погодження уповноваженого органу та відповідності місця, часу і порядку проведення заходу відповідним дозвільним документам.

Як встановив суд, постановою від 30 березня 2026 року громадянина було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 85 КУпАП. Підставою для накладення штрафу стали висновки інспектора про те, що 28 березня 2026 року о 09:22 він перебував у мисливських угіддях державного мисливського резерву поблизу села Будище Ковельського району із собакою мисливської породи «західносибірська лайка» у заборонений для полювання час та без необхідних дозвільних документів.

У постанові було зазначено, що такі дії порушують вимоги Закону «Про мисливське господарство та полювання» та Закону «Про тваринний світ». Одночасно був складений протокол про адміністративне правопорушення, у якому доказами порушення названо фотоматеріали.

Позиція суду

Суд у справі № 159/2114/26 звернув увагу, що відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України саме на суб’єкта владних повноважень покладається обов’язок доведення правомірності прийнятого рішення.

Досліджуючи матеріали справи, суд проаналізував положення Закону «Про мисливське господарство та полювання», які регулюють порядок здійснення полювання, проведення польових випробувань мисливських собак, а також встановлюють відповідальність за порушення правил полювання.

Окремо суд звернув увагу, що у постанові про адміністративне правопорушення наведено посилання на окремі положення статті 20 Закону «Про мисливське господарство та полювання», однак не конкретизовано, які саме частини цієї статті були порушені. Аналогічно не було конкретизовано, за яке саме порушення положень статті 63 Закону «Про тваринний світ» особа має нести відповідальність.

При цьому у протоколі про адміністративне правопорушення зазначалося, що доказами правопорушення є фотоматеріали. Однак відповідач не надав суду жодних доказів, які були покладені в основу спірної постанови та могли б підтвердити викладені в ній обставини.

Натомість із відеозапису, поданого позивачем, суд встановив обставини складання протоколу. На відео зафіксовано, що громадянин заперечував перебування собаки без нагляду та демонстрував працівникам інспекції, що тварина знаходиться у клітці в автомобілі.

За таких обставин суд дійшов висновку, що відповідач не довів правомірність винесеної постанови та не надав належних доказів на підтвердження вчинення адміністративного правопорушення.

Висновки суду

Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав недоведеною законність постанови Державної екологічної інспекції у Волинській області про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 85 КУпАП.

У зв’язку з цим суд скасував постанову про накладення штрафу у розмірі 1020 грн та закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Також суд стягнув за рахунок бюджетних асигнувань Державної екологічної інспекції у Волинській області на користь позивача судовий збір у сумі 665,60 грн.

Суд наголосив, що відсутність належних і допустимих доказів, які підтверджують обставини правопорушення, унеможливлює визнання законною постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

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