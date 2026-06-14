Ковельский горрайонный суд Волынской области отменил штраф в 1020 грн, наложенный на мужчину за якобы незаконную охоту с охотничьей собакой, поскольку видеозапись подтвердила, что животное находилось в клетке в автомобиле, а ответчик не предоставил надлежащих доказательств нарушения правил охоты.

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Споры о привлечении граждан к административной ответственности за нарушение правил охоты нередко сводятся к оценке доказательств, на основании которых контролирующий орган установил факт правонарушения. При этом сам по себе протокол об административном правонарушении или ссылки на фотоматериалы не освобождают орган власти от обязанности доказать законность своего решения в суде.

Законодательство возлагает на субъект властных полномочий обязанность подтвердить надлежащими и допустимыми доказательствами все обстоятельства, которые стали основанием для привлечения лица к ответственности. Если такие доказательства не предоставлены либо не позволяют установить факт совершения правонарушения, постановление подлежит отмене.

К такому выводу пришел Ковельский горрайонный суд Волынской области, рассмотрев дело по иску гражданина к Государственной экологической инспекции в Волынской области об отмене постановления о наложении административного взыскания за нарушение правил охоты.

Суд проверил законность постановления инспектора, которым лицо было привлечено к административной ответственности по части первой статьи 85 КУоАП за пребывание в охотничьих угодьях с собакой охотничьей породы в запрещенное для охоты время без соответствующих разрешительных документов.

Суть дела

Истец утверждал, что вменяемого ему правонарушения не совершал. В судебном заседании он пояснил, что собака находилась в клетке в автомобиле, а сама группа людей находилась на обочине дороги, а не непосредственно в лесу. По его словам, целью их прибытия была не охота, а проведение полевых испытаний охотничьих собак, которые должны были начаться в 10:00. На момент прибытия сотрудников экологической инспекции такие испытания еще не начались.

Государственная экологическая инспекция возражала против иска. Ответчик указывал, что постановление было вынесено на основании составленного протокола об административном правонарушении. По мнению инспекции, действия истца свидетельствовали о нарушении правил охоты. Также ответчик подчеркнул, что проведение полевых испытаний охотничьих собак возможно лишь при наличии совокупности предусмотренных законом условий, в частности выделения специального участка пользователем охотничьих угодий, согласования уполномоченного органа и соответствия места, времени и порядка проведения мероприятия соответствующим разрешительным документам.

Как установил суд, постановлением от 30 марта 2026 года гражданин был привлечен к административной ответственности по части первой статьи 85 КУоАП. Основанием для наложения штрафа стали выводы инспектора о том, что 28 марта 2026 года в 09:22 он находился в охотничьих угодьях государственного охотничьего резерва возле села Будыще Ковельского района с собакой охотничьей породы «западносибирская лайка» в запрещенное для охоты время и без необходимых разрешительных документов.

В постановлении было указано, что такие действия нарушают требования Закона «Об охотничьем хозяйстве и охоте» и Закона «О животном мире». Одновременно был составлен протокол об административном правонарушении, в котором доказательствами нарушения названы фотоматериалы.

Позиция суда

Суд по делу № 159/2114/26 обратил внимание, что в соответствии с частью второй статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказывания правомерности принятого решения.

Исследуя материалы дела, суд проанализировал положения Закона «Об охотничьем хозяйстве и охоте», регулирующие порядок осуществления охоты, проведения полевых испытаний охотничьих собак, а также устанавливающие ответственность за нарушение правил охоты.

Отдельно суд обратил внимание, что в постановлении об административном правонарушении приведены ссылки на отдельные положения статьи 20 Закона «Об охотничьем хозяйстве и охоте», однако не конкретизировано, какие именно части этой статьи были нарушены. Аналогично не было конкретизировано, за какое именно нарушение положений статьи 63 Закона «О животном мире» лицо должно нести ответственность.

При этом в протоколе об административном правонарушении указывалось, что доказательствами правонарушения являются фотоматериалы. Однако ответчик не предоставил суду никаких доказательств, которые были положены в основу спорного постановления и могли бы подтвердить изложенные в нем обстоятельства.

Вместе с тем из видеозаписи, представленной истцом, суд установил обстоятельства составления протокола. На видео зафиксировано, что гражданин отрицал нахождение собаки без присмотра и демонстрировал сотрудникам инспекции, что животное находится в клетке в автомобиле.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что ответчик не доказал правомерность вынесенного постановления и не предоставил надлежащих доказательств в подтверждение совершения административного правонарушения.

Выводы суда

Ковельский горрайонный суд Волынской области признал недоказанной законность постановления Государственной экологической инспекции в Волынской области о привлечении гражданина к административной ответственности по части первой статьи 85 КУоАП.

В связи с этим суд отменил постановление о наложении штрафа в размере 1020 грн и закрыл производство по делу об административном правонарушении.

Также суд взыскал за счет бюджетных ассигнований Государственной экологической инспекции в Волынской области в пользу истца судебный сбор в сумме 665,60 грн.

Суд подчеркнул, что отсутствие надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих обстоятельства правонарушения, исключает возможность признания законным постановления о привлечении лица к административной ответственности.

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