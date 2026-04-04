Військовий збір у 5% діятиме ще три роки після воєнного стану: Уряд підтримав зміни

Документ передбачає збереження ставки військового збору на рівні 5% та запровадження перехідного періоду тривалістю три роки після скасування воєнного стану.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, розробленений Міністерством фінансів, які стосуються змін у справлянні військового збору. Відповідні зміни є частиною домовленостей з Міжнародним валютним фондом. Йдеться про зміни до Закону України «Про внесення змін до пункту 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо справляння військового збору».

Що змінюється

У запропонованих змінах уточнюється строк дії військового збору після завершення воєнного стану.

Зараз військовий збір для ФОПів 1–3 груп встановлюється з 1 січня 2025 року і сплачується до 31 грудня того року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, тобто він діє лише до кінця року завершення воєнного стану. У запропонованих змінах передбачається інший підхід, зокрема , що військовий збір також діятиме з 1 січня 2025 року, але його пропонується продовжити до 31 грудня третього календарного року, наступного за роком, у якому буде скасовано або припинено воєнний стан, тобто після завершення воєнного стану він ще автоматично сплачуватиметься протягом трьох років.

Зокрема, для фізичних осіб на рівні 5%. Для фізичних осіб-підприємців 1-ї, 2-ї та 4-ї груп спрощеної системи оподаткування передбачено фіксований платіж у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на перше число поточного місяця (у 2026 році це становитиме 865 грн). Для платників 3-ї групи єдиного податку — як ФОП, так і юридичних осіб (за винятком електронних резидентів) — ставка становитиме 1% від отриманого доходу.

Водночас, МВФ наполягає на тому, щоб підвищену ставку військового збору у розмірі 5% було закріплено на постійній основі.

Для військовослужбовців та працівників силових структур (ЗСУ, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, ГУР МО, Національної гвардії, Держприкордонслужби, та інші військові формування) ставка військового збору буде становить становити:

1,5% від доходу у вигляді грошового забезпечення, винагород та інших виплат, пе передбачено п’едбачених законодавством;

окремо, що після завершення воєнного стану ставка 1,5% продовжить застосовуватися для визначених категорій платників відповідно до встановленого порядку.

Також зберігається норма щодо врахування сплаченого військового збору при розрахунках податкових зобов’язань для платників єдиного податку.

Документ є складовою ширшого пакета податкових змін, який також передбачає оновлення правил оподаткування міжнародних посилок.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Міністерство фінансів України підготувало законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність». Згідно із законопроєкту передбачається запровадження обов’язкової реєстрації платниками ПДВ для всіх ФОПів і юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування (крім е-резидентів), якщо їхній дохід за останні 12 місяців перевищує 4 млн грн.

Серед іншого законопроєкт передбачає запровадження міжнародного автоматичного обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи, відповідно до стандартів ОЕСР та директиви ЄС DAC7.

Основні положення:

ставка податку на доходи фізичних осіб знижується до 5% замість чинних 18%;

функції податкового агента покладаються безпосередньо на цифрові платформи;

одноразовий продаж особистих речей на суму до 2 тисяч євро на рік не підлягає оподаткуванню;

дія норм поширюється як на українські, так і на міжнародні платформи, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Uber, Glovo та інші.

Зміни набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.