Военный сбор в 5% будет действовать ещё три года после военного положения: правительство поддержало изменения

Документ предусматривает сохранение ставки военного сбора на уровне 5% и введение переходного периода сроком на три года после отмены военного положения.

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, разработанный Министерством финансов, который касается изменений в порядке взимания военного сбора. Соответствующие изменения являются частью договоренностей с Международным валютным фондом. Речь идет о внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в пункт 16-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно взимания военного сбора».

Что меняется

В предлагаемых изменениях уточняется срок действия военного сбора после завершения военного положения.

Сейчас военный сбор для ФЛП 1–3 групп устанавливается с 1 января 2025 года и уплачивается до 31 декабря того года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, то есть он действует только до конца года завершения военного положения. В предложенных изменениях предусмотрен другой подход, в частности, что военный сбор также будет действовать с 1 января 2025 года, но предлагается продлить его до 31 декабря третьего календарного года, следующего за годом, в котором будет отменено или прекращено военное положение, то есть после завершения военного положения он ещё автоматически будет уплачиваться в течение трёх лет.

В то же время МВФ настаивает на том, чтобы повышенная ставка военного сбора в размере 5% была закреплена на постоянной основе.

Для военнослужащих и сотрудников силовых структур (ВСУ, СБУ, Служба внешней разведки, ГУР МО, Национальная гвардия, Госпогранслужба и другие военные формирования) ставка военного сбора составляет:

1,5% от дохода в виде денежного обеспечения, вознаграждений и других выплат, предусмотренных законодательством;

отдельно предусмотрено, что после завершения военного положения ставка 1,5% продолжит применяться для определённых категорий плательщиков в установленном порядке.

Также сохраняется норма об учёте уплаченного военного сбора при расчёте налоговых обязательств для плательщиков единого налога.

Документ является частью более широкого пакета налоговых изменений, который также предусматривает обновление правил налогообложения международных посылок.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Министерство финансов Украины подготовило законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О банках и банковской деятельности». Согласно законопроекту предусматривается введение обязательной регистрации плательщиками НДС для всех ФЛП и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения (кроме е-резидентов), если их доход за последние 12 месяцев превышает 4 млн грн.

Среди прочего законопроект предусматривает внедрение международного автоматического обмена данными о доходах, полученных через цифровые платформы, в соответствии со стандартами ОЭСР и директивой ЕС DAC7.

Основные положения:

ставка налога на доходы физических лиц снижается до 5% вместо действующих 18%;

функции налогового агента возлагаются непосредственно на цифровые платформы;

разовая продажа личных вещей на сумму до 2 тысяч евро в год не подлежит налогообложению;

действие норм распространяется как на украинские, так и на международные платформы, в частности Bolt, Uklon, Airbnb, Uber, Glovo и другие.

Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.