Суд отказал в выплате 15 млн гривен гражданской супруге погибшего военнослужащего – в чём причина

Верховный Суд подчеркнул, что факт совместного проживания не приравнивается к браку в контексте прежней редакции закона.

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Министерства обороны Украины по административному делу по иску о признании противоправным и отмене протокола комиссии Министерства обороны Украины и обязательстве назначить единовременную денежную помощь.

Обстоятельства дела № 280/1098/25

Истица обратилась в суд с требованием признать противоправным и отменить протокол комиссии Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременной денежной помощи и компенсационных выплат от 8 ноября 2024 года № 34/д, в части, касающейся неназначения истцу единовременной денежной помощи, и обязать Министерство обороны Украины назначить и выплатить ей единовременную денежную помощь в размере 15 000 000 гривен в связи с гибелью военнослужащего, с которым она проживала одной семьей без регистрации брака.

Иск обосновывался решением суда, которым был установлен факт совместного проживания без регистрации брака. Комиссия Министерства обороны Украины вернула документы на доработку, поскольку на дату гибели военнослужащего (2022 год) истица не относилась к кругу лиц, определенных статьей 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (в редакции, действовавшей на момент смерти), как один из супругов.

Краткое содержание решений судов предыдущих инстанций

Решением Запорожского окружного административного суда от 8 апреля 2025 года иск удовлетворен частично.

Признан противоправным и отменен пункт 6 протокола комиссии Министерства обороны Украины от 8 ноября 2024 года № 34/д о возврате документов истицы на доработку.

Министерство обороны Украины обязано повторно рассмотреть заявление истицы о назначении единовременной денежной помощи с учетом правовой оценки суда. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Третьего апелляционного административного суда от 25 ноября 2025 года изменена мотивировочная часть решения суда первой инстанции с учетом выводов апелляционного суда, оставив без изменений его резолютивную часть.

Суд апелляционной инстанции согласился с результатом рассмотрения дела, однако указал на необходимость применения норм законодательства, действовавших на момент возникновения права (дата смерти военнослужащего).

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд пришел к выводу, что право на получение единовременной денежной помощи возникает на дату гибели (смерти) военнослужащего и определяется законодательством, действующим именно на этот момент.

По состоянию на дату смерти военнослужащего (2022 год) статья 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» не относила к кругу лиц, имеющих право на такую помощь, женщину (мужчину), проживающих одной семьей без регистрации брака.

Факт проживания одной семьей без регистрации брака, установленный судебным решением, хотя и имеет преюдициальное значение для подтверждения фактических отношений, не является самостоятельным основанием для отнесения лица к кругу получателей единовременной денежной помощи в редакции закона, действующей на момент гибели.

Изменения в законодательство, внесенные в 2023–2024 годах, которые расширили перечень лиц, не имеют обратной силы во времени и не могут применяться к правоотношениям, в которых день возникновения права на выплату наступил ранее.

Решение комиссии Министерства обороны Украины о возврате документов на доработку было правомерным, поскольку истица на момент гибели не принадлежала ни к одной из категорий, прямо определенных законом.

Суды предыдущих инстанций неправильно применили нормы материального права, расширив определенный законом исчерпывающий перечень получателей помощи, что противоречит принципу правовой определенности.

Что решил суд

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Министерства обороны Украины.

Решение Запорожского окружного административного суда от 8 апреля 2025 года и постановление Третьего апелляционного административного суда от 25 ноября 2025 года отменены.

Вынес новое решение, которым в удовлетворении иска отказал.

Постановление Верховного Суда вступает в законную силу с даты его принятия и обжалованию не подлежит.

