Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

В Украине законодательство предусматривает возможность привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей. Согласно статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, такая ответственность наступает в случаях, когда родители уклоняются от обеспечения необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних.

Содержание этих обязанностей определено статьей 150 Семейного кодекса Украины, согласно которой родители обязаны:

воспитывать ребенка в духе уважения к правам и свободам других людей, любви к семье, своему народу и Родине;

заботиться о здоровье ребенка, его физическом, духовном и нравственном развитии;

обеспечить получение ребенком полного общего среднего образования и готовить его к самостоятельной жизни;

уважать ребенка;

понимать, что передача ребенка на воспитание другим лицам не освобождает от родительских обязанностей;

не допускать любых форм эксплуатации ребенка;

не применять физические наказания и другие действия, унижающие человеческое достоинство ребенка.

В то же время вопрос ненадлежащего выполнения родительских обязанностей все чаще становится предметом рассмотрения в судах. Однако суды исходят из того, что привлечение к ответственности по ст. 184 КУоАП не может основываться лишь на факте конфликтного поведения ребенка. При этом оценивается совокупность обстоятельств, в частности характер и системность действий родителей, условия воспитания ребенка, наличие или отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей, а также конкретные доказательства, подтверждающие именно уклонение от выполнения родительских обязанностей и причинную связь между воспитанием и поведением несовершеннолетнего.

Рассматривая дело № 686/4388/26, Хмельницкий апелляционный суд проверил законность постановления суда первой инстанции, которым мать несовершеннолетнего ученика была освобождена от административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП с устным замечанием в связи с инцидентом, произошедшим между детьми в учебном заведении.

Согласно материалам дела, во время перемены между двумя учениками 2013 года рождения на территории учебного заведения возник конфликт. Один из них толкал другого и выражался нецензурной бранью.

На этом основании полиция составила в отношении матери одного из детей протокол об административном правонарушении, считая, что она ненадлежащим образом выполняла родительские обязанности, что по мнению правоохранительных органов, привело к нарушению ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд первой инстанции вынес постановление, которым мать несовершеннолетнего ученика была освобождена от административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП, ограничившись устным замечанием.

Мать обратилась в апелляционный суд, настаивая, что в её действиях отсутствует состав административного правонарушения. В жалобе она указывала, что надлежащим образом выполняет родительские обязанности, контролирует поведение ребенка, а сам инцидент в школе был разовой ситуацией, вызванной конфликтом между детьми, а не следствием её ненадлежащего воспитания.

Сторона защиты отмечала, что апеллянт не совершала действий, которые могли бы свидетельствовать об уклонении от выполнения родительских обязанностей, а наоборот воспитывает сына в духе уважения к правам и свободам других людей.

Суд апелляционной инстанции установил, что для привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП необходимо доказать именно уклонение родителей от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка, а не только сам факт конфликта с участием несовершеннолетнего. Суд обратил внимание, что суд первой инстанции неполно исследовал обстоятельства дела и не проверил надлежащим образом все доказательства. В частности, апелляционный суд подчеркнул, что материалы дела не содержат подтверждений систематического ненадлежащего воспитания ребенка со стороны матери.

В ходе апелляционного рассмотрения было установлено, что конфликт между школьниками возник после того, как одноклассник оскорблял мать мальчика нецензурными словами и бросил в него снежком в голову. Об этом ребенок сообщил матери в сообщении в мессенджере. После обращения женщины классный руководитель провел проверку и взял объяснения у детей.

В результате апелляционная инстанция пришла к выводу, что надлежащих и допустимых доказательств вины матери в деле нет, а потому постановление суда первой инстанции было отменено, а производство — закрыто в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Таким образом апелляционный суд подтвердил, что сам по себе факт конфликтного поведения малолетнего не может автоматически свидетельствовать об уклонении матери от выполнения родительских обязанностей.

Аналогичного подхода придерживался и Черняховский районный суд Житомирской области по делу №293/549/22, рассматривая материалы о привлечении матери к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП. Суд подчеркнул, что для установления вины недостаточно общих утверждений о ненадлежащих условиях проживания или субъективных оценок органов местной власти, а необходимо доказательство именно уклонения от выполнения родительских обязанностей в понимании закона.

Суд указал, что состав административного правонарушения должен подтверждаться совокупностью надлежащих, допустимых и достаточных доказательств, подтверждающих наличие всех его элементов. При этом представленные материалы — акт обследования условий проживания, фотоматериалы и пояснения должностных лиц — не содержали безусловных данных о систематическом невыполнении матерью обязанностей по воспитанию детей.

Также суд обратил внимание, что оценки относительно возможного злоупотребления алкоголем или ненадлежащего ухода не были подтверждены надлежащими доказательствами, а потому основывались на предположениях. В связи с этим суд подчеркнул действие принципа презумпции невиновности, закрепленного в Конституции Украины и практике ЕСПЧ, согласно которому все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в его пользу.

В результате суд пришел к выводу об отсутствии в действиях лица состава административного правонарушения и закрыл производство по делу.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», к такому выводу пришел и Черкасский районный суд Черкасской области, рассматривая дело о привлечении матери к административной ответственности по ч. 2 ст. 184 КУоАП в связи с тем, что её несовершеннолетний сын употреблял алкогольные напитки.

Суд подчеркнул, что административная ответственность родителей по ст. 184 КУоАП наступает исключительно при доказанном уклонении от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка, обеспечению надлежащих условий его жизни и развития, а не за сам факт неправомерного поведения несовершеннолетнего.

В мотивировочной части решения суд указал, что сам по себе факт употребления алкоголя несовершеннолетним не может автоматически свидетельствовать о наличии состава административного правонарушения в действиях родителей. Для привлечения к ответственности необходимо доказать причинную связь между поведением ребенка и конкретными действиями или бездействием родителей, а также установить, что родители имели реальную возможность предотвратить такое поведение, но не приняли необходимых мер.

Таким образом, судебная практика по делам по ст. 184 КУоАП демонстрирует последовательный подход, согласно которому административная ответственность родителей не может основываться на формальных или ситуативных фактах поведения ребенка. Решающее значение имеет установление именно бездействия или систематического уклонения от выполнения родительских обязанностей, определенных законом.

