Сам по себе факт употребления алкоголя ребенком не подтверждает ненадлежащее исполнение родительских обязанностей — суд

Черкасский районный суд Черкасской области рассмотрел материалы дела о привлечении матери несовершеннолетнего к административной ответственности за якобы уклонение от исполнения родительских обязанностей в связи с употреблением ее сыном алкогольных напитков.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасский районный суд Черкасской области поступили материалы о привлечении матери к административной ответственности по ч. 2 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за якобы уклонение от выполнения родительских обязанностей в отношении её несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

Согласно протоколу об административном правонарушении, 15 декабря 2025 года несовершеннолетний сын вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и нуждался в медицинской помощи. В связи с этим была вызвана бригада экстренной медицинской помощи и полиция, после чего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. По состоянию на время рассмотрения дела угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего не установлено.

В судебном заседании мать пояснила, что 15 декабря 2025 года её сын, 15-летний, вернулся домой после прогулки с друзьями в состоянии алкогольного опьянения. После того как она поинтересовалась причиной такого поведения, у несовершеннолетнего возникла эмоциональная реакция, в связи с чем он взял в руки нож и демонстративно осуществил поверхностные порезы на руках. В дальнейшем была вызвана бригада экстренной медицинской помощи, на место происшествия также прибыл наряд полиции. Несовершеннолетний был госпитализирован в КНП «Черкасская областная детская больница» Черкасского областного совета в психиатрическое отделение. По состоянию на настоящее время угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего не выявлено, поскольку телесные повреждения носят поверхностный характер и по своим признакам похожи на царапины, намерение совершения попытки самоубийства несовершеннолетний отрицал.

Правовая оценка суда и основания для закрытия производства

Судья, исследовав письменные материалы дела, выслушав пояснения лица, пришел к выводу, что административная ответственность согласно ч. 2 ст. 184 КУоАП предусмотрена за уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и/или несовершеннолетних детей, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП, выражается в невыполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию, обучению, созданию надлежащих условий для жизни несовершеннолетних детей. Ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей означает бездействие, в результате которого обязанности по воспитанию выполняются некачественно, не в полном объеме. Такое невыполнение может заключаться в различных формах бездействия, связанных с необеспечением необходимых условий жизни, надлежащего воспитания и обучения несовершеннолетних детей.

В соответствии с диспозицией ч. 2 ст. 184 КУоАП установлена административная ответственность за те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Субъективная сторона правонарушения определяется отношением к последствиям и характеризуется наличием вины в форме умысла или неосторожности.

Диспозиция данной нормы закона является бланкетной, то есть отсылает к другим нормативно-правовым актам, которые предусматривают конкретные обязанности родителей или лиц, их заменяющих, по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей.

Таким образом, уклонением от выполнения родительских обязанностей не должна считаться любая деятельность, а будет считаться лишь невыполнение обязанностей, четко предусмотренных законодательством, и только тех, которые касаются обеспечения необходимых условий жизни, обучения и воспитания детей.

Согласно статье 12 Закона Украины «Об охране детства», родители или лица, их заменяющие, обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, физическом, духовном и моральном развитии, обучении, создавать надлежащие условия для развития его природных способностей, уважать достоинство ребенка, готовить его к самостоятельной жизни и труду.

Суд отмечает, что само по себе употребление пятнадцатилетним ребенком алкогольного напитка не является проявлением уклонения матери от выполнения предусмотренной законодательством обязанности по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания ребенка. Родители такого ребенка должны нести ответственность в связи с употреблением ребенком алкогольных напитков лишь в том случае, если такое употребление было обусловлено действиями или бездействием родителей либо если родители могли предотвратить такое употребление, но не сделали этого.

В данном случае отсутствуют какие-либо доказательства того, что мать могла предотвратить употребление её пятнадцатилетним сыном алкогольных напитков в период пребывания сына без её присутствия. Следовательно, отсутствуют доказательства виновного поведения матери и доказательства совершения ею правонарушения. В протоколе об административном правонарушении также не указано, какие именно противоправные действия или бездействие матери привели к совершению правонарушения.

Кроме того, действия матери квалифицированы как повторное правонарушение, однако доказательств привлечения её к ответственности ранее в суд не представлено.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии в действиях матери состава административного правонарушения и закрыл производство по делу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.