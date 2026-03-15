В Киеве наказали водителя Toyota, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки — видео
17:31, 15 марта 2026
В столице привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД.
В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Toyota, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки.
Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и составили на него соответствующие административные материалы.
В полиции напомнили, что согласно ПДД Украины двойная сплошная линия под номером 1.3 разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, которые имеют четыре и более полос движения, либо на участках дорог с тремя полосами. Пересекать эту линию запрещается.
