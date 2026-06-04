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Венгрия сняла 17-месячное вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС: что известно

09:06, 4 июня 2026
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После снятия венгерского вето ЕС может официально открыть переговорный процесс с Украиной 15 июня.
Венгрия сняла 17-месячное вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС: что известно
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Угорщина согласилась разблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз после 17 месяцев блокирования. Это открывает Киеву путь к старту переговорного процесса о членстве в ЕС, сообщает Financial Times.

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По данным издания, Будапешт больше не возражает против открытия первого переговорного кластера, который является одним из ключевых этапов на пути вступления Украины в Евросоюз. Ожидается, что соответствующий вопрос могут вынести на рассмотрение во время межправительственной конференции ЕС в Люксембурге 15 июня.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на Politico, Украина и Молдова уже в ближайшие дни могут сделать важный шаг на пути к членству в ЕС. Тогда источники среди дипломатов заявляли, что Венгрия сигнализировала о готовности отказаться от многолетнего блокирования переговоров о вступлении Украины.

Источники отмечали, что позиция Будапешта начала меняться после консультаций между украинскими и венгерскими экспертами по обеспечению прав венгерского национального меньшинства в Украине. Также активизация переговоров произошла после контактов венгерского руководства с институтами ЕС.

Поскольку Украина и Молдова подали заявки на вступление в Европейский Союз одновременно, разблокирование переговорного процесса для Киева автоматически открывает возможность для дальнейшего продвижения и молдавской заявки.

Ожидается, что послы государств-членов ЕС в ближайшее время согласуют общую позицию относительно открытия первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Перед этим Украина должна представить планы дальнейших реформ и шаги в сфере защиты прав национальных меньшинств.

Для открытия переговорных кластеров необходима единогласная поддержка всех 27 государств-членов Европейского Союза. В то же время каждая страна-член имеет право заблокировать процесс на любом этапе переговоров о вступлении.

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ЕС Украина Венгрия Евросоюз

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