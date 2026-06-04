  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Хмельницком вынесли приговор военному, который угрожал ножом работникам полиции

08:48, 4 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хмельницкий горрайонный суд заключил в тюрьму военнослужащего за угрозу полицейским складным ножом во время инцидента в медицинском учреждении.
В Хмельницком вынесли приговор военному, который угрожал ножом работникам полиции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел уголовное дело № 686/12752/26 по факту угрозы насилием сотрудникам полиции и назначил военнослужащему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суть дела

Согласно материалам дела, в марте 2026 года на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказывается покинуть палату КНП «Хмельницкий областной противоопухолевый центр», несмотря на выписку из больницы. Когда на место происшествия прибыли двое инспекторов полиции, мужчина в ходе общения с полицейским достал с полки деревянной тумбы складной нож, раскрыл его и, удерживая в правой руке, находясь в непосредственной близости, направил указанный нож в сторону полицейских, высказав угрозу применения насилия, после чего полицейские выбили нож у него из руки, а сам он был задержан с применением наручников.

За угрозу насилием в отношении работников правоохранительного органа в связи с исполнением ими служебных обязанностей обвиняемый подлежит уголовной ответственности по ч. 1 ст. 345 УК Украины.

Обвиняемый признал свою вину. Виновность также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Решение суда

Хмельницкий горрайонный суд учёл, что обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся, что смягчает ему наказание. Обстоятельствами, отягчающими наказание, являются совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и рецидив преступления.

Мужчина является жителем Запорожья, по месту жительства характеризуется посредственно, а во время прохождения военной службы — исключительно положительно. Кроме того, он имеет неснятую судимость по ч. 4 ст. 185 УК Украины и находится на испытательном сроке.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.

Согласно ст. 71 УК Украины к этому наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору, и назначено окончательное наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция военные Хмельницкий приговор

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ТОП-5 решений Верховного Суда, которые меняют налоговые и корпоративные правила для бизнеса

Верховный Суд в новых решениях уточнил подходы к налогообложению, доказыванию реальности хозяйственных операций, правопреемству компаний и корпоративному управлению.

Палатки посреди метро в Киеве: как правила регулируют подземный комфорт во время тревоги

Во время воздушных тревог в метро возникает проблема эффективного использования ограниченного пространства для большого количества людей.

Виталий Уркевич, судья Большой Палаты Верховного Суда, рассказал о единстве практики, «двойной аренде» и новых стандартах защиты прав бизнеса

Виталий Уркевич в эксклюзивном интервью для «Судебно-юридической газеты» рассказал о евроинтеграционных реформах, практике Верховного Суда, границах медийного давления общественности на судей и рекомендациях Венецианской комиссии относительно дисциплинарной ответственности.

Украинцы могут зафиксировать убытки за утраченное образование, лечение и моральный ущерб

От компенсаций за разрушенные здания — к возмещению за потерю образования, медицины и даже моральные страдания: правительство расширяет категории Реестра убытков.

Верховный Суд подтвердил увольнение работника, который 3 месяца не выходил на работу из-за заблокированного аккаунта

Верховный Суд проверил увольнение за прогул и подтвердил: отсутствие на работе три месяца без доказательств уважительных причин является основанием для расторжения трудового договора.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]