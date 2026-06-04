В Хмельницком вынесли приговор военному, который угрожал ножом работникам полиции

Хмельницкий горрайонный суд заключил в тюрьму военнослужащего за угрозу полицейским складным ножом во время инцидента в медицинском учреждении.

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Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел уголовное дело № 686/12752/26 по факту угрозы насилием сотрудникам полиции и назначил военнослужащему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

Согласно материалам дела, в марте 2026 года на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказывается покинуть палату КНП «Хмельницкий областной противоопухолевый центр», несмотря на выписку из больницы. Когда на место происшествия прибыли двое инспекторов полиции, мужчина в ходе общения с полицейским достал с полки деревянной тумбы складной нож, раскрыл его и, удерживая в правой руке, находясь в непосредственной близости, направил указанный нож в сторону полицейских, высказав угрозу применения насилия, после чего полицейские выбили нож у него из руки, а сам он был задержан с применением наручников.

За угрозу насилием в отношении работников правоохранительного органа в связи с исполнением ими служебных обязанностей обвиняемый подлежит уголовной ответственности по ч. 1 ст. 345 УК Украины.

Обвиняемый признал свою вину. Виновность также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Решение суда

Хмельницкий горрайонный суд учёл, что обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся, что смягчает ему наказание. Обстоятельствами, отягчающими наказание, являются совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и рецидив преступления.

Мужчина является жителем Запорожья, по месту жительства характеризуется посредственно, а во время прохождения военной службы — исключительно положительно. Кроме того, он имеет неснятую судимость по ч. 4 ст. 185 УК Украины и находится на испытательном сроке.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.

Согласно ст. 71 УК Украины к этому наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору, и назначено окончательное наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

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