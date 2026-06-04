У Хмельницькому винесли вирок військовому, який погрожував ножем працівникам поліції

Хмельницький міськрайонний суд ув’язнив військовослужбовця за погрозу поліцейським складним ножем під час інциденту в медичному закладі.

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Хмельницький міськрайонний суд розглянув кримінальну справу № 686/12752/26 щодо погрози насильством працівникам поліції та призначив військовослужбовцю покарання у вигляді 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомили у суді.

Суть справи

За матеріалами справи, у березні 2026 року на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець, будучи у стані алкогольного сп'яніння, відмовляється покинути палату КНП «Хмельницький обласний протипухлинний центр», не зважаючи на виписку з лікарні. Коли ж на місце інциденту прибули двоє інспекторів поліції, чоловік в процесі спілкування з поліцейським дістав з полиці дерев`яної тумби складний ніж, розклав його та, утримуючи в правій руці, перебуваючи в безпосередній близькості направив вказаний ніж в сторону поліцейських, висловивши погрозу застосування насильства, після чого поліцейським у нього був вибитий ніж з руки, а він затриманий із застосуванням кайданків.

За погрозу насильством щодо працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, обвинувачений підлягає кримінальній відповідальності за ч. 1 ст. 345 КК України.

Обвинувачений визнав свою вину. Винуватість також підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами.

Рішення суду

Хмельницький міськрайонний суд врахував, що обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся, що пом'якшує йому покарання. Обставинами, які обтяжують покарання, є вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння та рецидив злочину.

Чоловік є жителем Запоріжжя, за місцем проживання характеризується посередньо, а під час проходження військової служби - виключно позитивно. Окрім того, він має не зняту судимість за ст. 185 ч. 4 КК України й перебуває на іспитовому строці.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі.

Згідно зі ст. 71 КК України до цього покарання частково приєднано невідбуту частину покарання за попереднім вироком і призначено остаточне покарання у виді п’яти років шести місяців позбавлення волі.

На вирок може бути подана апеляційна скарга.

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