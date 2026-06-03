Україна та Іспанія домовилися про повернення громадян: що зміниться для українців

Україна та Іспанія підписали імплементаційний протокол до угоди про реадмісію, який визначає порядок ідентифікації та повернення осіб, що порушили правила в’їзду, виїзду або перебування на території двох держав.

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Україна та Іспанія підписали протокол, який визначає порядок ідентифікації та повернення осіб, що порушили правила в’їзду, виїзду або перебування на території обох держав.

До України з офіційним візитом прибула делегація Королівства Іспанія на чолі з міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласкою Гомесом.

У межах зустрічі сторони підписали імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів України та урядом Іспанії до угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

У МВС зазначили, що документ покликаний посилити співпрацю між країнами та встановити чіткі механізми швидкої ідентифікації та безпечного повернення осіб, які не дотримуються міграційного законодавства обох держав.

Під час переговорів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подякував іспанській стороні за підтримку у підготовці українських військовослужбовців. Зокрема, бійці Національної гвардії України вже проходили навчання в одному з тренувальних центрів Іспанії.

Окремим напрямом обговорення стали питання безпеки повітряного простору та протидії незаконному використанню безпілотників. Представники двох держав розглянули можливість вироблення спільних підходів до регулювання та контролю за обігом БпЛА в країнах Європейського Союзу.

Також сторони обмінялися думками щодо подальшої підтримки України в умовах війни, розвитку співпраці між правоохоронними органами та реагування на сучасні безпекові виклики.

За підсумками зустрічі Україна та Іспанія підтвердили намір розширювати співробітництво у сферах безпеки, міграційної політики, підготовки персоналу, гуманітарної допомоги та впровадження сучасних технологій для захисту населення.

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