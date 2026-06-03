  1. В Україні

Україна та Іспанія домовилися про повернення громадян: що зміниться для українців

19:39, 3 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Україна та Іспанія підписали імплементаційний протокол до угоди про реадмісію, який визначає порядок ідентифікації та повернення осіб, що порушили правила в’їзду, виїзду або перебування на території двох держав.
Україна та Іспанія домовилися про повернення громадян: що зміниться для українців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна та Іспанія підписали протокол, який визначає порядок ідентифікації та повернення осіб, що порушили правила в’їзду, виїзду або перебування на території обох держав.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

До України з офіційним візитом прибула делегація Королівства Іспанія на чолі з міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласкою Гомесом.

У межах зустрічі сторони підписали імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів України та урядом Іспанії до угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

У МВС зазначили, що документ покликаний посилити співпрацю між країнами та встановити чіткі механізми швидкої ідентифікації та безпечного повернення осіб, які не дотримуються міграційного законодавства обох держав.

Під час переговорів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подякував іспанській стороні за підтримку у підготовці українських військовослужбовців. Зокрема, бійці Національної гвардії України вже проходили навчання в одному з тренувальних центрів Іспанії.

Окремим напрямом обговорення стали питання безпеки повітряного простору та протидії незаконному використанню безпілотників. Представники двох держав розглянули можливість вироблення спільних підходів до регулювання та контролю за обігом БпЛА в країнах Європейського Союзу.

Також сторони обмінялися думками щодо подальшої підтримки України в умовах війни, розвитку співпраці між правоохоронними органами та реагування на сучасні безпекові виклики.

За підсумками зустрічі Україна та Іспанія підтвердили намір розширювати співробітництво у сферах безпеки, міграційної політики, підготовки персоналу, гуманітарної допомоги та впровадження сучасних технологій для захисту населення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Україна Іспанія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд підтвердив звільнення працівника, який 3 місяці не виходив на роботу через заблокований акаунт

Верховний Суд перевірив звільнення за прогул і підтвердив: відсутність на роботі три місяці без доказів поважних причин є підставою для розірвання трудового договору.

Верховний Суд: Мобілізація батька не може відкласти право дитини на аліменти

Верховний Суд наголосив, що у справах про аліменти суди мають враховувати право дитини на своєчасне утримання, а не лише факт військової служби відповідача.

Власників Starlink зобовʼязали повідомляти про передачу термінала: на повідомлення державі дали 10 днів

Серед головних змін — нові права для бізнесу, спрощена реєстрація обладнання та поява в Дії сервісу для контролю зареєстрованих терміналів

Перед затриманням журналіста влада має зважати на свободу преси та інтереси громадського порядку – ЄСПЛ

ЄСПЛ дійшов висновку, що затримання журналістки не відповідало нагальній суспільній потребі та не могло вважатися необхідним у демократичному суспільстві.

Кому належать технічні поверхи, колясочні та вестибюлі у багатоповерхівках: позиція ВС

Сам факт розміщення в приміщенні котельні ще не означає, що воно є спільним майном співвласників будинку.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]