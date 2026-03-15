У Києві покарали водія Toyota, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки — відео

У столиці притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Печерському районі Києві покарали водія автомобіля Toyota, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, згідно з ПДР України, подвійна суцільна лінія під номером 1.3, поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху або на ділянках доріг з трьома смугами. Лінію перетинати забороняється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.