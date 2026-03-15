У Києві покарали водія Toyota, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки — відео
17:31, 15 березня 2026
У столиці притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.
У Печерському районі Києві покарали водія автомобіля Toyota, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.
Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.
У поліції нагадали, згідно з ПДР України, подвійна суцільна лінія під номером 1.3, поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху або на ділянках доріг з трьома смугами. Лінію перетинати забороняється.
