  1. Відео
  2. / В Україні

У Києві покарали водія Toyota, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки — відео

17:31, 15 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У столиці притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Печерському районі Києві покарали водія автомобіля Toyota, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, згідно з ПДР України, подвійна суцільна лінія під номером 1.3, поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху або на ділянках доріг з трьома смугами. Лінію перетинати забороняється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет ВР переглянув власний висновок щодо скандального законопроєкту про гарантії захисту бізнесу

Законопроєкт, який викликав суперечки між депутатами та правоохоронцями, готують до другого читання.

Українці за кордоном стикаються з валютними лімітами НБУ: чому платежі важко здійснювати навіть із власними коштами

Чому валютні обмеження, запроваджені НБУ під час воєнного стану, ускладнюють українцям за кордоном здійснення великих платежів навіть за наявності власних коштів.

Законопроєкт про порядок обрання та звільнення голів судів на столі Комітету з євроінтеграції: що ним пропонується

Депутати мають визначити, чи наблизить Україну до європейських стандартів зміна процедури обрання голів судів.

ВП ВС скасувала довічний вирок у справі про подвійне вбивство після рішення ЄСПЛ про жорстоке поводження із засудженою

Велика Палата Верховного Суду скасувала вирок про довічне позбавлення волі після того, як ЄСПЛ встановив жорстоке поводження з підозрюваною та порушення права на справедливий суд.

На оренду об’єктів до 200 метрів квадратних встановлять нульову ставку податку — що пропонують у Раді

Податкові пільги у нуль відсотків на оренду до 200 метрів квадратних можуть отримати власники, які здають житло внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]