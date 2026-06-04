ТЦК имеет право обжаловать решение о самостоятельном воспитании ребенка, если оно влияет на мобилизацию — Верховный Суд

ТЦК может обжаловать решение о самостоятельном воспитании ребенка, если оно может стать основанием для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда подтвердил, что проживание ребенка вместе с отцом и даже нотариальная договоренность между родителями о месте проживания ребенка не являются достаточными основаниями для установления судом факта его самостоятельного воспитания и содержания отцом. Для такого вывода необходимо доказать, что другой из родителей фактически не участвует в воспитании ребенка либо что его родительские права или возможность их реализации ограничены в установленном законом порядке.

Кроме того, Верховный Суд подтвердил, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки имеет право обжаловать судебные решения по делам, где установление факта самостоятельного воспитания ребенка может влиять на возникновение оснований для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы.

Обстоятельства дела №725/5985/25

В июле 2025 года мужчина обратился в суд с иском о расторжении брака, определении места проживания малолетней дочери вместе с ним и установлении факта, что он самостоятельно воспитывает и содержит ребенка. Родители фактически прекратили совместное проживание, а между ними был заключен нотариально удостоверенный договор о содержании ребенка и определении его места проживания с отцом.

Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью. Он расторг брак, определил место проживания ребенка с отцом и установил факт его самостоятельного воспитания и содержания отцом, исходя из того, что между сторонами отсутствует спор относительно этих обстоятельств, а мать фактически признала соответствующие требования.

После этого решение в части установления факта самостоятельного воспитания ребенка обжаловал ТЦК и СП как лицо, не принимавшее участия в деле. Апелляционный суд согласился с его доводами и отменил решение в этой части. Суд пришел к выводу, что представленные доказательства подтверждают лишь проживание ребенка вместе с отцом, но не доказывают, что мать устранилась от выполнения родительских обязанностей. Также суд обратил внимание, что заключенный между родителями договор, напротив, свидетельствует о согласовании ими порядка осуществления родительских прав и участия обоих родителей в воспитании ребенка.

Что решил Верховный Суд

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил постановление апелляционного суда без изменений.

Прежде всего Верховный Суд согласился, что ТЦК и СП имел право подать апелляционную жалобу. Коллегия судей указала, что если установление определенного юридического факта может привести к возникновению или подтверждению оснований для отсрочки от мобилизации либо увольнения с военной службы, такое решение касается интересов государства и сферы полномочий органов, обеспечивающих исполнение воинской обязанности. Именно поэтому ТЦК и СП имеет право обжаловать такие решения, даже если не был участником дела.

Что касается сути спора, Верховный Суд подчеркнул, что семейное законодательство исходит из принципа равенства прав и обязанностей матери и отца в отношении ребенка. Расторжение брака или раздельное проживание родителей не прекращает их родительских прав и обязанностей и само по себе не свидетельствует о единоличном воспитании ребенка одним из них.

Суд указал, что для установления факта самостоятельного воспитания ребенка необходимо доказать обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии или существенном ограничении участия второго из родителей в его воспитании. Сам факт проживания ребенка с одним из родителей такого факта не подтверждает.

Верховный Суд обратил внимание, что сам факт признания иска матерью ребенка и заключение между родителями нотариального договора не освобождает суд от обязанности проверить реальные семейные отношения, участие каждого из родителей в воспитании ребенка и наличие оснований для вывода о его самостоятельном воспитании одним из родителей.

По этому делу суды установили, что мать не лишена родительских прав, не признана безвестно отсутствующей либо недееспособной, а материалы дела не содержат доказательств ее уклонения от воспитания дочери. В то же время представленные доказательства свидетельствовали лишь о том, что ребенок проживает вместе с отцом.

Отдельно Верховный Суд поддержал вывод апелляционной инстанции о том, что частноправовые механизмы не могут использоваться для создания условий, которые могут стать основанием для неисполнения публичных обязанностей. Суд согласился, что в данном деле требование об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка было заявлено военнообязанным во время действия военного положения и могло быть направлено на создание условий для получения отсрочки от мобилизации либо увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам. Вместе с тем собранные по делу доказательства не подтвердили, что мать вообще не участвует в воспитании ребенка.

Правовая позиция Верховного Суда

В данном постановлении Верховный Суд подтвердил ранее сформированную практику по спорам о самостоятельном воспитании детей.

Суд подчеркнул, что проживание ребенка с одним из родителей само по себе не означает его самостоятельного воспитания этим родителем. Также раздельное проживание матери или отца не прекращает их прав и обязанностей в отношении ребенка.

Нотариальное соглашение между родителями о месте проживания ребенка или порядке осуществления родительских прав не является доказательством единоличного воспитания ребенка. Для установления такого факта необходимы надлежащие и допустимые доказательства того, что второй из родителей фактически не участвует в воспитании ребенка либо что его родительские права или возможность их реализации ограничены предусмотренным законом способом.

Также Верховный Суд подтвердил, что ТЦК и СП имеет право обжаловать судебные решения, если они могут влиять на вопросы мобилизации, отсрочки от призыва либо увольнения с военной службы.

Постановлением от 1 июня 2026 года по делу № 725/5985/25 Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление Черновицкого апелляционного суда — без изменений.

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