Нотариальная палата Украины призвала доработать земельный законопроект, указав на риски для владельцев паев из-за возможности передачи в ипотеку прав аренды и механизмов внесудебного взыскания.

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Нотариальная палата Украины проанализировала законопроект «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно совершенствования условий оборота имущественных прав на земельные участки» и предоставила свои замечания и предложения к документу.

В частности, в НПУ высказали позицию относительно предложенного механизма возникновения ипотеки прав аренды земельных участков на основании аграрной ноты, а также относительно внедрения механизма внесудебного взыскания по таким инструментам. По мнению Палаты, отдельные положения законопроекта требуют дополнительной доработки и согласования с действующим законодательством об ипотеке.

Правовая позиция и сравнительная таблица, подготовленные Комиссией НПУ по аналитико-методическому обеспечению деятельности, направлены в Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

В НПУ предлагают доработать законопроект с учетом положений Закона Украины «Об ипотеке» и, в частности:

пересмотреть положения относительно использования аграрной ноты как основания для возникновения ипотеки прав пользования (аренды) земельных участков;

сохранить регулирование ипотечных правоотношений в рамках Гражданского кодекса Украины и Закона Украины «Об ипотеке», а также требование о нотариальном удостоверении ипотечных договоров;

не внедрять механизмы автоматической государственной регистрации обременений прав на недвижимое имущество, в частности ипотеки;

урегулировать ряд вопросов, связанных с проведением земельных торгов, оценкой производных прав при их передаче в ипотеку, процедурой обращения взыскания, доступом к информации из Государственного реестра прав, а также совершенствованием внесудебных способов обращения взыскания и порядка совершения исполнительных надписей нотариусами;

обеспечить дополнительные гарантии защиты прав собственников земельных участков, в отношении которых существуют зарегистрированные производные вещные права, а также защиту преимущественного права пользователей на приобретение земельных участков;

не допускать подходов, которые могут привести к легализации неточностей или противоречий в записях Государственного реестра вещных прав без надлежащей проверки предмета ипотеки.

В Нотариальной палате отмечают, что поддерживают совершенствование земельного законодательства и изменения в Земельный кодекс Украины, законы «Об аренде земли» и «Об исполнительном производстве», одновременно считая целесообразным дополнительно проработать положения относительно возможности возникновения ипотеки производных вещных прав на землю на основании аграрной ноты.

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