Нотаріальна палата України проаналізувала законопроєкт «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення умов обігу майнових прав на земельні ділянки» та надала свої зауваження і пропозиції до документа.

Зокрема, в НПУ висловили позицію щодо запропонованого механізму виникнення іпотеки прав оренди земельних ділянок на підставі аграрної ноти, а також щодо запровадження механізму позасудового стягнення за такими інструментами. На думку Палати, окремі положення законопроєкту потребують додаткового опрацювання та узгодження з чинним законодавством про іпотеку.

Правову позицію та порівняльну таблицю, підготовлені Комісією НПУ з аналітично-методичного забезпечення діяльності, направлено до Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

У НПУ пропонують доопрацювати законопроєкт з урахуванням положень Закону України «Про іпотеку» та, зокрема:

переглянути положення щодо використання аграрної ноти як підстави для виникнення іпотеки прав користування (оренди) земельних ділянок;

зберегти регулювання іпотечних правовідносин у межах Цивільного кодексу України та Закону України «Про іпотеку», а також вимогу щодо нотаріального посвідчення іпотечних договорів;

не запроваджувати механізми автоматичної державної реєстрації обтяжень прав на нерухоме майно, зокрема іпотеки;

врегулювати низку питань, пов’язаних із проведенням земельних торгів, оцінкою похідних прав при їх передачі в іпотеку, процедурою звернення стягнення, доступом до інформації з Державного реєстру прав, а також удосконаленням позасудових способів звернення стягнення та порядку вчинення виконавчих написів нотаріусами;

забезпечити додаткові гарантії захисту прав власників земельних ділянок, щодо яких існують зареєстровані похідні речові права, а також захист переважного права користувачів на придбання земельних ділянок;

не допускати підходів, які можуть призвести до легалізації неточностей або суперечностей у записах Державного реєстру речових прав без належної перевірки предмета іпотеки.

У Нотаріальній палаті зазначають, що підтримують удосконалення земельного законодавства та зміни до Земельного кодексу України, законів «Про оренду землі» і «Про виконавче провадження», водночас вважають за доцільне додатково опрацювати положення щодо можливості виникнення іпотеки похідних речових прав на землю на підставі аграрної ноти.