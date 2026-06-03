  1. В Україні

Зеленський попросив НАТО допомогти Україні отримати ліцензії на виробництво Patriot

20:51, 3 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський заявив про необхідність надання Україні ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot та закликав країни НАТО підтримати відповідне рішення.
Зеленський попросив НАТО допомогти Україні отримати ліцензії на виробництво Patriot
фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський закликав держави-члени НАТО підтримати надання Україні ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, нинішніх виробничих потужностей цих комплексів недостатньо для реагування на всі наявні та потенційні загрози у світі. Про це глава держави заявив під час звернення до учасників засідання Ради Україна – НАТО в Києві.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Ми порушували це питання з попередньою адміністрацією США і продовжуємо обговорювати його з нинішньою, а саме: надання Україні ліцензій на виробництво таких систем – систем Patriot. І йдеться не лише про Україну – це для всіх європейців, які мають такі спроможності, щоб почати масово їх виробляти. Нинішніх виробничих спроможностей Patriot просто недостатньо, щоб відповідати всім наявним і потенційним загрозам у світі», - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна вже довела свою здатність швидко масштабувати виробництво сучасного озброєння, зокрема безпілотників, та ефективно впроваджувати нові технології у сфері оборони.

«Тож прошу вашої підтримки на політичному рівні, щоб допомогти досягти позитивних рішень і щодо цих ліцензій», - закликав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАТО Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд підтвердив звільнення працівника, який 3 місяці не виходив на роботу через заблокований акаунт

Верховний Суд перевірив звільнення за прогул і підтвердив: відсутність на роботі три місяці без доказів поважних причин є підставою для розірвання трудового договору.

Верховний Суд: Мобілізація батька не може відкласти право дитини на аліменти

Верховний Суд наголосив, що у справах про аліменти суди мають враховувати право дитини на своєчасне утримання, а не лише факт військової служби відповідача.

Власників Starlink зобовʼязали повідомляти про передачу термінала: на повідомлення державі дали 10 днів

Серед головних змін — нові права для бізнесу, спрощена реєстрація обладнання та поява в Дії сервісу для контролю зареєстрованих терміналів

Перед затриманням журналіста влада має зважати на свободу преси та інтереси громадського порядку – ЄСПЛ

ЄСПЛ дійшов висновку, що затримання журналістки не відповідало нагальній суспільній потребі та не могло вважатися необхідним у демократичному суспільстві.

Кому належать технічні поверхи, колясочні та вестибюлі у багатоповерхівках: позиція ВС

Сам факт розміщення в приміщенні котельні ще не означає, що воно є спільним майном співвласників будинку.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]