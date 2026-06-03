Зеленський попросив НАТО допомогти Україні отримати ліцензії на виробництво Patriot

Володимир Зеленський заявив про необхідність надання Україні ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot та закликав країни НАТО підтримати відповідне рішення.

фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський закликав держави-члени НАТО підтримати надання Україні ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, нинішніх виробничих потужностей цих комплексів недостатньо для реагування на всі наявні та потенційні загрози у світі. Про це глава держави заявив під час звернення до учасників засідання Ради Україна – НАТО в Києві.

«Ми порушували це питання з попередньою адміністрацією США і продовжуємо обговорювати його з нинішньою, а саме: надання Україні ліцензій на виробництво таких систем – систем Patriot. І йдеться не лише про Україну – це для всіх європейців, які мають такі спроможності, щоб почати масово їх виробляти. Нинішніх виробничих спроможностей Patriot просто недостатньо, щоб відповідати всім наявним і потенційним загрозам у світі», - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна вже довела свою здатність швидко масштабувати виробництво сучасного озброєння, зокрема безпілотників, та ефективно впроваджувати нові технології у сфері оборони.

«Тож прошу вашої підтримки на політичному рівні, щоб допомогти досягти позитивних рішень і щодо цих ліцензій», - закликав Президент.

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