Зеленский попросил НАТО помочь Украине получить лицензии на производство Patriot

Владимир Зеленский заявил о необходимости предоставления Украине лицензий на производство систем противовоздушной обороны Patriot и призвал страны НАТО поддержать соответствующее решение.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал государства-члены НАТО поддержать предоставление Украине лицензий на производство систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, нынешних производственных мощностей этих комплексов недостаточно для реагирования на все существующие и потенциальные угрозы в мире. Об этом глава государства заявил во время обращения к участникам заседания Совета Украина – НАТО в Киеве.

«Мы поднимали этот вопрос с предыдущей администрацией США и продолжаем обсуждать его с нынешней, а именно: предоставление Украине лицензий на производство таких систем – систем Patriot. И речь не только об Украине – это для всех европейцев, имеющих такие возможности, чтобы начать массово их производить. Нынешних производственных возможностей Patriot просто недостаточно, чтобы отвечать всем имеющимся и потенциальным угрозам в мире», – рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина уже доказала свою способность быстро масштабировать производство современного вооружения, в том числе беспилотников, и эффективно внедрять новые технологии в сфере обороны.

«Поэтому прошу вашей поддержки на политическом уровне, чтобы помочь достичь положительных решений и по этим лицензиям», - призвал Президент.

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