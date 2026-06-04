Палата представителей США поддержала рассмотрение «ленд-лиза» на 8 млрд долларов для Украины

Законопроект предусматривает многомиллиардную военную поддержку Украины и дополнительные санкции против России.

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Палата представителей США поддержала дальнейшее рассмотрение законодательной инициативы, предусматривающей предоставление военной помощи Украине и введение дополнительных санкций против России. За соответствующее процедурное решение проголосовали 218 конгрессменов, против выступили 204. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Дон Бейкон.

По его словам, голосование касалось продвижения так называемой петиции о разрядке (discharge petition), которая позволяет вынести законопроект на рассмотрение Палаты представителей несмотря на отсутствие поддержки со стороны руководства палаты.

«Палата проголосовала 218 голосами против 204 за продвижение петиции, чтобы предоставить военную помощь Украине и ввести жесткие санкции против России. Палата будет голосовать за окончательное принятие завтра. Это наш момент Черчилля, и мы должны выдержать этот экзамен», — отметил Бейкон.

Как сообщает американское издание The Hill, во время голосования шесть республиканцев поддержали демократов, что позволило получить необходимое большинство для продолжения рассмотрения документа.

Автор законопроекта, конгрессмен-демократ Грегори Микс, заявил, что это голосование стало свидетельством поддержки Украины со стороны американских законодателей.

«Это голосование — не формальность. Оно демонстрирует, поддерживает ли Конгресс США украинский народ, его борьбу за свободу, демократию и независимость», — подчеркнул Микс.

Законопроект предусматривает предоставление Украине 8 млрд долларов в виде кредитов на военное финансирование, а также продление до 2027 года действия Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет поставлять вооружение и военную технику. Кроме того, документ содержит положения о введении дополнительных санкций против России.

Инициатива была внесена в Конгресс еще в апреле 2025 года, однако ее рассмотрение длительное время не продвигалось из-за отсутствия поддержки со стороны большинства республиканцев.

Окончательное голосование по законопроекту, как ожидается, должно состояться 4 июня.

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