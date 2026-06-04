Палата представників США підтримала розгляд «ленд-лізу» на 8 млрд доларів для України

Законопроєкт передбачає багатомільярдну військову підтримку України та додаткові санкції проти Росії.

Джерело фото: Getty Images

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Палата представників США підтримала подальший розгляд законодавчої ініціативи, яка передбачає надання військової допомоги Україні та запровадження додаткових санкцій проти Росії. За відповідне процедурне рішення проголосували 218 конгресменів, проти виступили 204. Про це повідомив конгресмен-республіканець Дон Бейкон.

За його словами, голосування стосувалося просування так званої петиції про розрядку (discharge petition), яка дозволяє винести законопроєкт на розгляд Палати представників попри відсутність підтримки з боку керівництва палати.

«Палата проголосувала 218 голосами проти 204 за просування петиції, щоб надати військову допомогу Україні та запровадити жорсткі санкції проти Росії. Палата голосуватиме за остаточне ухвалення завтра. Це наш момент Черчилля, і ми маємо скласти цей іспит», — зазначив Бейкон.

Як повідомляє американське видання The Hill, під час голосування шість республіканців підтримали демократів, що дозволило отримати необхідну більшість для продовження розгляду документа.

Автор законопроєкту, конгресмен-демократ Грегорі Мікс, заявив, що це голосування стало свідченням підтримки України з боку американських законодавців.

«Це голосування — не формальність. Воно демонструє, чи підтримує Конгрес США український народ, його боротьбу за свободу, демократію та незалежність», — наголосив Мікс.

Законопроєкт передбачає надання Україні 8 млрд доларів у вигляді кредитів на військове фінансування, а також продовження до 2027 року дії Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), що дозволяє постачати озброєння та військову техніку. Крім того, документ містить положення про запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Ініціативу було внесено до Конгресу ще у квітні 2025 року, однак її розгляд тривалий час не просувався через відсутність підтримки з боку більшості республіканців.

Остаточне голосування щодо законопроєкту, як очікується, має відбутися 4 червня.

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