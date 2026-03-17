Жена использовала камеры видеонаблюдения, чтобы украсть биткоины мужа на сумму 176 млн долларов

Мужчина утверждает, что его бывшая жена подсмотрела seed-фразу через камеру и вывела более 2 тысяч биткоинов.

Фото: kimostore.net

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житель Великобритании обвинил свою бывшую жену в краже 2 323 Bitcoin с его аппаратного кошелька Trezor в 2023 году, утверждая, что она использовала камеру наблюдения, чтобы зафиксировать его seed-фразу и коды доступа к кошельку, пишет Cointelegraph.

Согласно иску, поданному в Высокий суд правосудия Великобритании, адвокаты истца Пинга Фай Юэна заявили, что его жена Фун Юнг Ли вместе с сестрой тайно записывали его, чтобы получить seed-фразу и перевести Bitcoin на сумму 176 млн долларов на 71 различный адрес

После того как, по его словам, дочь предупредила его об этом плане, Пинг установил оборудование для аудиозаписи и утверждает, что зафиксировал разговоры Фун о краже и способах перемещения крупных сумм денег без привлечения внимания банков или правоохранительных органов.

Согласно материалам дела, с 21 декабря 2023 года ни на одном из указанных адресов не происходило транзакций.

Пинг сообщил полиции о предполагаемой краже вскоре после последнего перевода в декабре. Правоохранители задержали его жену и изъяли несколько «холодных» кошельков и часов. Позже ее освободили под залог, пока продолжалось расследование.

Впоследствии правоохранительные органы заявили, что не будут предпринимать дальнейших действий без новых доказательств.

В ноябре прошлого года, почти через два года после кражи, Пинг подал ходатайство об обеспечении активов, попросив суд заморозить все криптоактивы, связанные с его женой, официально признать его право собственности на Bitcoin и либо вернуть их, либо возместить их стоимость в фиатной валюте.

Он также заявил, что отслеживает эти адреса Bitcoin и выразил обеспокоенность, что они могли стать мишенью для так называемых «dusting-атак».

Такие атаки заключаются в том, что злоумышленники отправляют небольшие суммы криптовалюты на кошельки, чтобы отслеживать активность и попытаться идентифицировать владельцев с крупными активами для последующих фишинговых или других мошеннических схем.

Отдельный инцидент в сентябре 2024 года, согласно материалам дела, включал насильственный конфликт между Пингом и Фун, в результате чего Пингу были предъявлены обвинения в причинении телесных повреждений и двух эпизодах обычного нападения, в которых он впоследствии признал вину.

Судья Коттер отметил, что у Пинга высокие шансы на победу с учетом собранных доказательств и отсутствия со стороны ответчицы каких-либо объяснений относительно перемещения Bitcoin.

Суд также отметил, что если стороны не смогут договориться о дальнейших действиях, будет назначено подготовительное заседание. Кроме того, судья рекомендовал как можно скорее провести рассмотрение дела, учитывая риски безопасности и волатильность стоимости Bitcoin.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.