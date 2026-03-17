Дружина використала камери відеоспостереження, щоб вкрасти біткоїни чоловіка на суму 176 млн доларів

21:42, 17 березня 2026
Чоловік заявляє, що його колишня дружина підглянула seed-фразу через камеру та вивела понад 2 тисячі біткоїнів.
Фото: kimostore.net
Житель Великої Британії звинуватив свою колишню дружину у викраденні 2 323 Bitcoin з його апаратного гаманця Trezor у 2023 році, стверджуючи, що вона використала камеру спостереження, щоб зафіксувати його seed-фразу та коди доступу до гаманця, пише Cointelegraph.

Згідно з позовом, який було подано до Високого суду правосуддя Великої Британії, адвокати позивача Пінг Фай Юена заявили, що його дружина Фун Юнг Лі разом із сестрою таємно записували його, щоб отримати seed-фразу та перевести Bitcoin на суму 176 млн доларів на 71 різну адресу.

Після того як, за його словами, донька попередила його про цей план, Пінг встановив обладнання для аудіозапису та стверджує, що зафіксував розмови Фун про викрадення та способи переміщення великих сум грошей без привернення уваги банків або правоохоронних органів.

Згідно з матеріалами справи, з 21 грудня 2023 року на жодній із зазначених адрес не відбувалося транзакцій.

Пінг повідомив поліцію про ймовірну крадіжку невдовзі після останнього переказу в грудні. Правоохоронці затримали його дружину та вилучили кілька «холодних» гаманців і годинників. Пізніше її звільнили під заставу, поки тривало розслідування.

Згодом правоохоронні органи заявили, що не вживатимуть подальших дій без нових доказів.

У листопаді минулого року, майже через два роки після крадіжки, Пінг подав клопотання про забезпечення активів, попросивши суд заморозити всі криптоактиви, пов’язані з його дружиною, офіційно визнати його право власності на Bitcoin та або повернути їх, або відшкодувати їхню вартість у фіатній валюті.

Він також заявив, що відстежує ці адреси Bitcoin і висловив занепокоєння, що вони могли стати мішенню для так званих «dusting-атак».

Такі атаки полягають у тому, що зловмисники надсилають невеликі суми криптовалюти на гаманці, щоб відстежити активність і спробувати ідентифікувати власників із великими активами для подальших фішингових чи інших шахрайських схем.

Окремий інцидент у вересні 2024 року, за даними справи, включав насильницький конфлікт між Пінгом і Фун, унаслідок чого Пінгу висунули обвинувачення у спричиненні тілесних ушкоджень та двох епізодах звичайного нападу, у яких він згодом визнав провину.

Суддя Коттер зазначив, що Пінг має високі шанси на перемогу з огляду на зібрані докази та відсутність з боку відповідачки будь-якого пояснення щодо переміщення Bitcoin.

Суд також зазначив, що якщо сторони не зможуть домовитися про подальші дії, буде призначено підготовче засідання. Крім того, суддя рекомендував якнайшвидше провести розгляд справи, враховуючи ризики безпеки та волатильність вартості Bitcoin.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Лікування за кордоном та нові гарантії для пацієнтів: МОЗ оприлюднило законопроєкт

Законопроєкт регулює питання транскордонного лікування, компенсації витрат та інформаційної підтримки пацієнтів, які отримують медичну допомогу за межами країни.

Кожне сьоме рішення в загальних судах оприлюднено несвоєчасно: статистика ЄДРСР

Дослідження показників роботи судів доводить: судова система потребує негайної оптимізації навантаження та кадрового наповнення для подолання затримок внесення судових рішень до реєстру.

Дорожня карта верховенства права: 529 кроків України до членства в Євросоюзі

Брюссель передав фінальні умови за всіма переговорними кластерами, але успіх України залежить від виконання Основ процесу вступу до ЄС

Нові строки, електронні звіти та оцінка пулів: уряд оновив методику оцінки майна

Нові правила визначають порядок оцінки санкційних активів, приватизаційних пулів та впроваджують електронні звіти оцінювачів.

Україна отримала фінальні кластери ЄС, але є прогалини у судовій реформі та антикорупційній системі

Україна має повний пакет вимог для вступу до Європейського Союзу.

