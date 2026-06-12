Я підтвердив факт звернення до дипломатів щодо Fire Point, — В. Шабунін

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії ВР активіст ЦПК підтвердив факт надсилання листів міжнародним донорам та дипломатичним установам щодо діяльності виробника ракет Fire Point.

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Антикорупційний активіст Віталій Шабунін підтвердив, що ЦПК зверталося з листами до дипломатичних установ, у яких згадувало компанію Fire Point. Про це він заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує порушення прав, зловживання та корупцію з боку працівників ТЦК та СП, а також розслідує розкрадання та махінації в оборонному секторі

Шабунін пояснив, що ЦПК описували проблеми і питання до влади, які у них виникають, у листах до донорів, які виділяють кошти на утримання цієї громадської організації. Він додав, що найбільшими донорами за час існування ЦПК були США, Єврокомісія і країни ЄС. З приватних великих донорів – ЦПК фінансував фонд бізнесмена Джорджа Сороса. За його словами, після обрання президентом США Дональда Трампа ЦПК «відмовився» від американських коштів, які складали близько 40% бюджету організації.

«Чи описували ми Fire Point, як одне з питань до влади в частині закупівель зброї, в тій позиції, як я вам пояснив, канєшно описували. Ми це публічно робили, типу друзі, дивіться, шановна влада, давайте якось тут розберемось», - зазначив Шабунін відповідаючи на запитання члена ТСК, нардепа Кіри Рудик про те, чи зверталися ЦПК до дипломатичних установ з питань щодо Fire Point.

Він зазначив, що ЦПК не надавало посольствам конструкторської документації компанії і не просив дипустанови не продавати деталі українському виробнику дронів та ракет.

Раніше співзасновник української компанії Fire Point, яка є виробником ракет «Фламінго» звинуватив ЦПК у передачі їхньої секретної конструкторської документації в листах іноземним посольствам. Це, за словами Штілермана, призвело до затримки міжнародних контрактів.

Автор: Володимир Право

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