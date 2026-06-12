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Я подтвердил факт обращения к дипломатам по Fire Point, — В. Шабунин

20:27, 12 июня 2026
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Во время заседания Временной следственной комиссии ВС активист ЦПК подтвердил факт отправки писем международным донорам и дипломатическим учреждениям касательно деятельности производителя ракет Fire Point.
Я подтвердил факт обращения к дипломатам по Fire Point, — В. Шабунин
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Антикоррупционный активист Виталий Шабунин подтвердил, что ЦПК обращался с письмами в дипломатические учреждения, в которых упоминал компанию Fire Point. Об этом он заявил во время заседания Временной следственной комиссии ВС, которая расследует нарушения прав, злоупотребления и коррупцию со стороны работников ТЦК и СП, а также расследует хищения и махинации в оборонном секторе.

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Шабунин объяснил, что ЦПК описывал проблемы и вопросы к власти, которые у них возникают, в письмах к донорам, выделяющим средства на содержание этой общественной организации. Он добавил, что крупнейшими донорами за время существования ЦПК были США, Еврокомиссия и страны ЕС. Из частных крупных доноров — ЦПК финансировал фонд бизнесмена Джорджа Сороса. По его словам, после избрания президентом США Дональда Трампа ЦПК «отказался» от американских средств, которые составляли около 40% бюджета организации.

«Описывали ли мы Fire Point как один из вопросов к власти в части закупок оружия, в той позиции, как я вам объяснил, конечно описывали. Мы это публично делали, типа друзья, смотрите, уважаемая власть, давайте как-то тут разберемся», — отметил Шабунин, отвечая на вопрос члена ВСК, нардепа Киры Рудик о том, обращался ли ЦПК в дипломатические учреждения по вопросам касательно Fire Point.

Он подчеркнул, что ЦПК не предоставлял посольствам конструкторскую документацию компании и не просил дипучреждения не продавать детали украинскому производителю дронов и ракет.

Ранее соучредитель украинской компании Fire Point, которая является производителем ракет «Фламинго», обвинил ЦПК в передаче их секретной конструкторской документации в письмах иностранным посольствам. Это, по словам Штилермана, привело к задержке международных контрактов.

Автор: Владимир Право

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