Работник подал заявление об увольнении и не вышел на работу — Верховный Суд разъяснил последствия

Работник не может самостоятельно считать себя уволенным после подачи заявления, указал Верховный Суд.

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В деле об увольнении начальницы отдела ЦПАУ Верховный Суд пришел к выводу, что после отказа работодателя в удовлетворении заявления об увольнении по части 3 статьи 38 КЗоТ работник не освобождается от обязанности соблюдать трудовую дисциплину и выходить на работу. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин при таких обстоятельствах может стать основанием для увольнения за прогул.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда.

Обстоятельства дела

Спор возник между начальницей отдела по обеспечению деятельности Центра предоставления административных услуг в Хмельнике и органом местного самоуправления.

Должностное лицо дважды восстанавливалось на работе по решениям судов после того, как предыдущие распоряжения о ее увольнении были признаны незаконными. После очередного восстановления она подала заявление об увольнении по собственному желанию на основании части 3 статьи 38 КЗоТ Украины, ссылаясь на нарушения работодателем законодательства о труде, подтвержденные судебными решениями о восстановлении в должности.

Городской голова отказал в удовлетворении заявления об увольнении по части 3 статьи 38 КЗоТ Украины. Одновременно работодатель исполнил решение суда о восстановлении работницы, создал для нее рабочее место и сообщил о необходимости приступить к исполнению должностных обязанностей. Однако работница на работу не вышла. Впоследствии ее уволили на основании пункта 4 части 1 статьи 40 КЗоТ Украины — за прогул без уважительных причин.

Не согласившись с таким решением, она обратилась в суд. Истица настаивала, что после подачи заявления об увольнении в связи с нарушением работодателем трудового законодательства у нее не было обязанности выходить на работу, а потому оснований для увольнения за прогул не существовало.

Что решили суды

Суд первой инстанции и апелляционный суд отказали в удовлетворении иска.

Суды пришли к выводу, что работодатель правомерно уволил работницу за прогул, поскольку ее отсутствие на работе без уважительных причин было подтверждено материалами дела.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело, Верховный Суд обратил внимание на собственную устоявшуюся практику применения части 3 статьи 38 КЗоТ Украины.

Суд напомнил, что работник имеет право требовать увольнения в определенный им срок, если работодатель не выполняет законодательство о труде. Верховный Суд подтвердил ранее сформированный подход, согласно которому для увольнения по части 3 статьи 38 КЗоТ Украины достаточным является сам факт невыполнения работодателем законодательства о труде. При этом существенность такого нарушения, его последствия либо последующее устранение не имеют определяющего значения для применения этой нормы.

Вместе с тем коллегия судей отметила, что предметом спора по данному делу фактически стало не право работницы на увольнение по части 3 статьи 38 КЗоТ Украины, а правомерность ее последующего увольнения за прогул.

Верховный Суд установил, что работница была осведомлена о своем восстановлении в должности, знала о создании для нее рабочего места и была уведомлена о необходимости приступить к исполнению обязанностей. Кроме того, работодатель отдельно уведомил ее об отказе в удовлетворении заявления об увольнении.

По выводу Суда, во время рассмотрения работодателем заявления об увольнении и после уведомления об отказе в его удовлетворении трудовые отношения между сторонами не прекратились. Соответственно, работница оставалась обязанной соблюдать трудовую дисциплину и выполнять свои трудовые обязанности.

Поскольку истица не являлась на работу с 4 по 7 апреля 2023 года и не предоставила подтвержденных уважительных причин своего отсутствия, между сторонами возникли новые правоотношения, связанные уже не с заявлением об увольнении, а с нарушением трудовой дисциплины. При таких обстоятельствах работодатель имел право применить пункт 4 части 1 статьи 40 КЗоТ Украины и уволить работницу за прогул.

Вывод Верховного Суда

Верховный Суд по делу №120/6314/23 оставил кассационную жалобу без удовлетворения и согласился с выводами судов предыдущих инстанций о законности увольнения работницы за прогул.

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