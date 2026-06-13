Без точной суммы требований заемщик не получит от банка проценты за просрочку — решение Суда ЕС

Банк имеет право знать точный размер требований потребителя, прежде чем возникнет обязанность выплачивать проценты за задержку возврата средств.

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Суд Европейского Союза постановил, что потребитель должен четко указать сумму своих требований к банку, прежде чем получит право на начисление процентов за просрочку. Решение принято по делу об ипотечном кредите в швейцарских франках в Польше и несколько усиливает позиции банков в подобных спорах.

В частности, Суд ЕС принял решение, согласно которому законодательство ЕС позволяет начислять законные проценты за просрочку после признания кредитного договора недействительным только с момента, когда потребитель сообщит банку конкретную сумму, которую он требует вернуть.

Речь идет о делах, связанных с так называемыми «франковыми кредитами» — ипотекой, выданной в швейцарских франках. Такие кредиты были распространены в ряде европейских стран, в частности в Польше, а впоследствии стали предметом многочисленных судебных споров из-за несправедливых условий договоров.

Что произошло по делу

В 2008 году польская супружеская пара заключила с банком договор ипотечного кредита в швейцарских франках на сумму 50 тысяч злотых.

Спустя несколько лет заемщики поставили под сомнение действительность договора, заявив, что он содержал несправедливые условия. Они потребовали вернуть все средства, уплаченные банку, а также выплатить проценты за просрочку.

Суть спора заключалась в том, с какого момента такие проценты должны начисляться: со дня, когда заемщики заявили о недействительности договора, или только после того, как банк получил документ с четко определенной суммой требований.

Из-за этих сомнений Окружной суд Варшавы обратился в Суд ЕС за официальным толкованием норм европейского права.

Позиция Суда ЕС

Суд пришел к выводу, что банк должен иметь возможность ознакомиться с конкретной суммой, которую требует потребитель, чтобы оценить обоснованность претензий и размер своего возможного обязательства.

Поэтому право ЕС не запрещает национальному законодательству устанавливать правило, согласно которому проценты за просрочку начинают начисляться только после получения банком заявления, претензии или иска с указанием конкретной суммы к возврату.

По мнению Суда, такое требование не создает для потребителей чрезмерных препятствий, поскольку информацию об уплаченных платежах можно получить из истории счета или посредством справки банка.

Что означает решение на практике

Решение означает, что даже если кредитный договор будет признан недействительным из-за несправедливых условий, банк может быть обязан выплачивать проценты за просрочку не с момента оспаривания договора, а только со дня получения документа, в котором клиент точно определил сумму своих требований.

В то же время Суд ЕС подчеркнул, что директива о недобросовестных условиях в потребительских договорах не регулирует подробно все последствия недействительности кредитных договоров. Поэтому государства-члены ЕС могут самостоятельно устанавливать соответствующие правила, если они не затрудняют чрезмерно защиту прав потребителей.

Почему это важно

Решение может иметь значение для тысяч судебных споров по валютным кредитам в странах Европейского Союза. Оно подтверждает, что для начисления процентов за просрочку недостаточно лишь заявить о недействительности договора — необходимо также четко сформулировать денежные требования к банку.

Ключевой вывод: если заемщик хочет получить от банка проценты за просрочку после признания кредитного договора недействительным, он должен точно указать сумму, которую требует вернуть. Только после этого может начаться начисление таких процентов.

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