Володимир Зеленський підписав закон, який виключає російську мову з переліку захищених в Україні

Російську мову виключено з переліку мов, до яких в Україні застосовуються положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4699-IX, яким російську мову виключено з переліку мов, до яких в Україні застосовуються положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Метою документу є приведення українського законодавства у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, підготовленого Міністерством закордонних справ у січні 2024 року.

Закон передбачає внесення змін до низки нормативних актів, зокрема до Закону «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», а також до законів «Про національні меншини (спільноти) України» та «Про медіа».

Після набрання чинності законом російська мова більше не входитиме до переліку мов, на які поширюється режим підтримки та особливого захисту відповідно до положень Хартії.

Водночас дія Хартії зберігається для інших мов, які раніше підпадали під її захист, а також поширюється на урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №14120, який вносить зміни до українського законодавства у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Відповідно до закону, в Україні положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов застосовуватимуться до білоруської, болгарської, гагаузької, івриту, їдишу, караїмської, кримськотатарської, кримчацької, німецької, новогрецької, польської, ромської, румейської, румунської, словацької, угорської, урумської та чеської мов.

Оновлений переклад Хартії уточнює офіційну назву документа та перелік мов, на які поширюються механізми підтримки й особливого захисту в Україні.

Так, російську мову виключено з переліку мов, до яких в Україні застосовуються положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Водночас дію Хартії збережено для інших мов національних спільнот і корінних народів, а також поширено на низку мов, які раніше не були охоплені відповідним переліком.

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