Оновлена Хартія регіональних мов: Рада ухвалила зміни до законів про нацменшини та медіа

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №14120, який вносить зміни до українського законодавства у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Закон спрямований на приведення низки нормативних актів у відповідність до оновленого перекладу Хартії. Зокрема, змінено назву та положення закону «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», а також окремі норми законів «Про національні меншини (спільноти) України» та «Про медіа».

У документі враховано переклад, підготовлений Міністерством закордонних справ у січні 2024 року. Він уточнює офіційну назву документа — Європейська хартія регіональних або міноритарних мов — та оновлює перелік мов, на які поширюється режим підтримки й особливого захисту.

Хартія в Україні застосовуватиметься до таких мов: білоруської, болгарської, гагаузької, кримськотатарської, новогрецької, німецької, польської, румунської, словацької, угорської, чеської та іврита.

